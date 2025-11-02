Oggi il Toro va a caccia della terza vittoria di fila in casa: dopo i bei successi con Napoli e Genoa, c'è stato il pareggio con il Bologna nel turno infrasettimanale e adesso una nuova chance per i granata per vincere di nuovo di fronte al proprio pubblico. Alle 15 il fischio d'inizio di Torino-Pisa, gara della decima giornata di Serie A. Per questa partita il tecnico Marco Baroni ha scelto di schierare ancora Ilic a centrocampo al fianco di Casadei. In attacco la coppia torna ad essere quella composta da Simeone e Adams mentre in difesa si rivede Ismjli titolare al posto di Tameze.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
news
Torino-Pisa, le formazioni ufficiali: torna Ismajli dal 1’, in avanti Adams-Simeone
Le scelte ufficiali dei due allenatori per le formazioni di Torino-Pisa, gara della decima giornata del campionato di Serie A
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Vlasic, Lazaro; Adams, Simeone. Allenatore: Baroni.
PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Hojholt, Leris; Vural, Moreo; Meister. Allenatore: Gilardino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA