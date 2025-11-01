Torino-Pisa, le ultime dalla biglietteria: si viaggia verso i 20 mila spettatori

Torino-Pisa: biglietti ancora disponibili in ogni settore, non ci saranno gli ospiti

La sfida tra Torino e Pisa andrà in scena domani - domenica 2 novembre - alle ore 15. Sarà un impegno in cui i granata cercheranno la terza vittoria di fila in casa, dopo quelle contro Napoli e Genoa. Per riuscire a raggiungere questo obiettivo il tecnico Baroni e tutti i calciatori, potranno contare anche sull'apporto del pubblico dello stadio Olimpico Grande Torino. Al momento si viaggia infatti verso una presenza di circa 20 mila tifosi per questa partita, sono però ancora disponibili dei biglietti in ogni settore dello stadio granata. La curva Maratona è la zona di impianto in cui sono ancora reperibili meno tagliandi mentre in Tribuna, Distinti e Curva Primavera ci sono ancora parecchi posti liberi. Una particolarità per quanto riguarda questa partita contro il Pisa, sarà l'assenza di sostenitori nerazzurri. Le autorità, per motivi di sicurezza e per evitare scontri, hanno infatti predisposto il divieto di vendita di biglietti ai sostenitori pisani, come già successo anche per Torino-Atalanta. Il settore ospiti per Torino-Pisa sarà quindi vuoto e questo potrebbe essere un motivo di vantaggio ulteriore per Duvan Zapata e compagni, desiderosi di vincere e di mandare avanti la striscia positiva di risultati.