Torino-Pisa, perché sì perché no: striscia positiva ma rischio deconcentrazione

Per il terzo fine settimana di fila il Torino scende di nuovo in campo nel suo stadio di casa, questa volta l'avversario dei granata sarà il Pisa di Alberto Gilardino. I granata partono con i favori del pronostico ma questo non può essere certamente un motivo per sottovalutare questo impegno, visto che gli avversari toscani hanno bisogno di punti e arriveranno in Piemonte desiderosi di far bene. Come sempre qui su Toro News, vi proponiamo tre spunti di riflessione per essere positivi in merito alla partita odierna del Toro e altri tre che invece serviranno per temere il Pisa, in questo match col fischio d'inizio alle ore 15.