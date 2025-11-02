Torino-Pisa 2-2, Gilardino: “Toro ha qualità, qui tanti faranno fatica”

Le parole del tecnico nerazzurro dopo la sfida tra Torino e Pisa valevole per la decima giornata di Serie A

Federico De Milano Caporedattore 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 18:39)

CONFERENZA — E' terminata Torino-Pisa, partita valida per la nona giornata di Serie A. Al termine dell'incontro, l'allenatore dei toscani, Alberto Gilardino, ha commentato la partita in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni.

Cos'è successo nel finale di primo tempo?

"Dico nuovamente bravi ai ragazzi per l'impatto nella partita e per quello che hanno fatto nei primi 35 minuti con ripartenze e due gol. Quando concedi campo e individualità e 1vs1 al Torino che ha qualità, diventa difficile. Come negli ultimi dieci minuti del primo tempo. Qui tante squadre faranno fatica a fare punti. Non era semplice fare un secondo tempo così, essendo da 0-2 a 2-2 e quindi faccio i complimenti ai ragazzi".

La prossima partita con la Cremonese peserà molto?

"Arriviamo da dei risultati utili consecutivi e questo ci deve dare sicurezza, come per la partita di oggi e quella con la Lazio. La Cremonese lavora bene con un allenatore che conosce la categoria e quest'estate hanno preso giocatori con tante presenze in Serie A. Lavoreremo per 5 giorni per preparare bene questa gara".

Manca sempre qualcosa per la prima vittoria...

"Dobbiamo fare un percorso di crescita partita dopo partita, ho detto ai ragazzi che dobbiamo tenere in mano i momenti della partita. Quando vieni a Torino e ti trovi sullo 0-2, serve fare attenzione alle qualità del Toro che ha un gruppo importante. Abbiamo ancora margini di miglioramento".

Cosa avete sbagliato sui gol?

"Forse c'era un'ostruzione su Calabresi sul secondo gol e il primo è stato un grande colpo di testa. Potevamo lavorare meglio in area per impattare questa palla alta, faremo valutazioni coi ragazzi. Quando prendi gol c'è sempre qualcosa che non va".

Come valuta Meister?

"Lavora tanto e si impegna, per lui la categoria è nuova. In Serie B non giocava tanto ed è stato catapultato qui in una categoria difficile. Ha qualità nell'attaccare la porta ma c'è ancora da lavorare".

DAZN Sono due punti persi o un punto guadagnato? "Devo fare prima di tutto i complimenti ai ragazzi, soprattutto per la prima mezz'ora del primo tempo. Venire qui in questo campo e metterci nelle condizioni di andare sul doppio vantaggio non è semplice. Qui molte squadre faranno fatica. Siamo una squadra giovane, è normale che negli ultimi dodici minuti abbiamo concesso qualcosa. Sono venuto fuori le qualità del Torino. Abbiamo avuto qualche buona situazione in contropiede, ma poi negli ultimi minuti è stata equilibrata".

Il prossimo step sarà capire la gestione di alcuni momenti della gara? "Assolutamente sì, l'ho detto ai ragazzi e lo dirò anche domani. Abbiamo giocato con tanti giovani, è importante capire e valutare le situazioni, questo è un percorso di crescita e maturazione che passa anche da queste cose".

Un commento su Vural: classe 2006, in mezzo al campo e che ha gestito tanti palloni? "È un giocatore completo, ma non del tutto. È un 2006, con grandi margini di miglioramento. Ha fatto una buona gara, è normale che i più esperti devono indirizzare questi ragazzi in determinati momenti della gara".

Prima della gara il presidente Corrado ha detto di essere rimasto stupito dalla sua capacità di avere delle intuizioni. Vuole rispondere in qualche modo? "Ringrazio. Cerco di mettere lo staff e la squadra nelle migliori condizioni, questa è la cosa più importante. Ribadisco il percorso che stiamo facendo Oggi ho visto una grande mentalità, dobbiamo averla sempre".

Una curiosità sul rigore. Come è possibile che un giocatore che ha visto i cinque rigori del mondiale non riesca a vederli? "C'era tanta tensione, preferivo non guardarla. Sono contento per Moreo, ma in generale per la squadra. Sono contento di come abbiamo approcciato la squadra, anche se dovevamo andare a fine primo tempo in vantaggio. Ci prendiamo questo punto e pensiamo già al prossimo impegno".