Torino-Roma 0-2, Baroni: “Mi è piaciuto molto il secondo tempo”

Le parole dei protagonisti al termine della gara tra granata e giallorossi

Davide Bonsignore Redattore 18 gennaio 2026 (modifica il 18 gennaio 2026 | 21:29)

Finisce 0-2 Torino-Roma, gara valevole per la ventunesima giornata di Serie A. Al termine del match, il tecnico granata Marco Baroni ha commentato la sfida ai microfoni di Sky. Di seguito le sue parole.

Nel secondo tempo avete cercato di cambiare l’inerzia del match, ma nel primo tempo difficoltà… “Siamo partiti senza riuscire a fermare la loro qualità. C’è anche un aspetto fisico: abbiamo pagato qualcosa. Aboukhlal era alla quinta consecutiva, infatti ha pagato con una contrattura, spero… Lo stesso Gineitis. Siamo arrivati corti di energie. Mi è piaciuto molto il secondo tempo, la squadra è rientrata con le giuste distanze. Abbiamo portato molta pressione. Peccato perché in quel momento potevamo trovare il gol, invece poi sul 2-0 non è stato facile. La squadra ha fatto bene nel secondo tempo”.

Casadei permetteva di arrivare in area abbastanza bene. Per un allenatore incontrare un avversario battuto da 5 giorni, sotto l’aspetto psicologico cambia qualcosa? “E’ anche una cosa un po’ anomala. Quando affronti questi giocatori di qualità come Dybala non devi lasciargli palla. Noi dobbiamo essere aggressivi, andare fuori forte. Quando succede questo però viene fuori la qualità della Roma negli ultimi 25 metri”.

Si aspetta qualcosa da qui alla fine del mercato? “Mi aspetto di far crescere questi ragazzi. Dobbiamo accelerare forte”.

In quali ruoli? “Sicuramente con il direttore siamo in costante contatto, ogni giorno vediamo delle soluzioni. Quando lavori sei mesi, chi arriva entra in un sistema di gioco nuovo. Da qui alla fine del mercato mancherebbero poche partite, quindi la mia attenzione è rivolta a chi ho oggi. La società farà quello che può”.

Rammarico per questa partita, per un secondo tempo con un grande approccio e un primo tempo che lascia dispiacere. “Nel primo tempo abbiamo lasciato troppi spazi. La squadra sa che non deve farlo perché la Roma ha grande qualità. Abbiamo pagato anche un po’ di stanchezza. Basta vedere Aboukhlal e Gineitis. Nel secondo tempo la squadra si è alzata, è andata aggressiva, ha creato i presupposti per fare gol. Ci dispiace. Da questo punto di vista la squadra deve trovare quella continuità prestativa nei 90’ che è fondamentale”.

La differenza dei due tempi è anche per un giocatore come Vlasic: nel primo tempo ha faticato, nel secondo ha alzato il baricentro… “Sono d’accordo. Poi loro portavano tanta pressione, dovevamo allungarci. In questo momento Ngonge è più abituato a venire incontro, mentre Simeone ci è mancato, lui allunga di più la squadra. Casadei li ha aperti quando è entrato e abbiamo trovato soluzioni. Peccato per il risultato e per la partenza. Oggi c’è anche mancato un pelino di freschezza atletica, come era normale che fosse”.

In che direzione state andando? Il mercato dove può portare? “Dall’anno scorso è cambiato il 70% e dall’anno prima ancora il 90%. Ma non vuole essere un alibi: stiamo tracciando una linea condivisa e andiamo avanti su questa strada. Ora è importante recuperare energie”.

Sa già quando torna Simeone? “Ci vuole sempre un esame strumentale. Simeone sono convinto di recuperarlo per la prossima, dobbiamo fare accertamenti per Gineitis e Aboukhlal per verificare non ci siano lesioni”.