Torino-Roma 0-2, Cairo: “Obrador ha visto la partita con noi. Altri colpi? Vediamo”

Le parole del presidente nel postpartita

Irene Nicola Redattore 18 gennaio 2026 (modifica il 18 gennaio 2026 | 21:32)

“Stasera la Roma ha fatto meglio di noi. Il primo tempo molto migliore. Rispetto a Roma abbiamo giocato in maniera diversa. Nel secondo tempo abbiamo giocato in maniera importante. Una partita in cui siamo rimasti in partita, però…”

C’è un problema in casa? “Non credo, è un caso. Tra le partite perse c’è anche il match dominato contro il Cagliari. Dobbiamo cercare di concretizzare di più in casa. Il campo nostro, i nostri tifosi: dobbiamo fare meglio”.

Ora c’è il mercato, l’ultima volta ci aveva detto di tanta carne al fuoco. Ora? “Ha visto la partita con noi Obrador, ora farà le visite. Poi abbiamo altre cose, appena abbiamo concretezza le annunciamo”.

In uscita? “In questo momento il mister ha fatto una scelta di questo genere con i giocatori non convocati. È anche giusto per alcuni avere l’opportunità di giocare di più. Anche questo è da considerare”.

Ieri era a Monza per la Primavera: ha parlato con Ludergnani per il mercato anche lì? “La Primavera l’ho vista bene, meritavamo di vincere. Ludergnani sta lavorando. Abbiamo alcune cose in ballo. Certamente faremo delle cose per rafforzare la squadra. Li ho visti bene, molto determinati a fare bene in questo girone di ritorno”.

Zapata? “Ha lasciato il ritiro per una cosa personale ma non c’entra con il mercato”.