Torino-Roma 0-2, Dybala: “Dobbiamo continuare con umiltà”

Commento della partita? Ti piace di più giocare a destra? “Abbiamo fatto una grandissima partita. Abbiamo visto una Roma che voleva vincere. In quella mattonella per me è più facile giocare”

Sembrate nati per giocare insieme… “I suoi movimenti sono facile da trovare. Sul gol ha fatto un grande movimento ed è stato pronto al momento del tiro”

Gasperini aveva intuito che potevi essere decisivo e ha aspettato a fare il cambio. “Meglio così, non mi ero accorto ma meglio così”.