Finisce 0-2 Torino-Roma, gara valevole per la ventunesima giornata di Serie A. Al termine del match, l'attaccante giallorosso Dybala ha commentato la sfida ai microfoni di Sky. Di seguito le sue parole.
POSTPARTITA
Torino-Roma 0-2, Dybala: “Dobbiamo continuare con umiltà”
Commento della partita? Ti piace di più giocare a destra? “Abbiamo fatto una grandissima partita. Abbiamo visto una Roma che voleva vincere. In quella mattonella per me è più facile giocare”
Sembrate nati per giocare insieme… “I suoi movimenti sono facile da trovare. Sul gol ha fatto un grande movimento ed è stato pronto al momento del tiro”
L'argentino è intervenuto in seguito anche ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole.
Gasperini aveva intuito che potevi essere decisivo e ha aspettato a fare il cambio. “Meglio così, non mi ero accorto ma meglio così”.
Corsa Champions? “Abbiamo giocatori forti e un allenatore che spinge a fare meglio. Dobbiamo continuare così, lavorare con umiltà e con i nuovi giocatori che ci aiuteranno”.
Facile giocare con Malen? “Ha movimenti molto veloci”.
Ormai ti trovi bene in Italia. “La prossima sarà la mia partita numero 600 in carriera. L’Italia è sempre stata per me speciale. Non so quanto rimarrò ma me lo godo al massimo”
