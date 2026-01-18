Torino-Roma 0-2, Gasperini: “Torino ottima squadra. In Coppa gara equilibrata”

Le parole dei protagonisti al termine della gara tra granata e giallorossi

Davide Bonsignore Redattore 18 gennaio 2026 (modifica il 18 gennaio 2026 | 21:37)

Finisce 0-2 Torino-Roma, gara valevole per la ventunesima giornata di Serie A. Al termine del match, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha commentato la sfida ai microfoni di Sky. Di seguito le sue parole.

Tanta fase offensiva in questa gara, Malen impatto devastante. “Quando hai un giocatore di questo livello si alza tutta la capacità offensiva della squadra. Abbiamo creato tanto e giocato con qualità”.

Bel segnale anche l’intesa tra Dybala e Malen… “Il primo gol è straordinario. Dybala ha fatto una partita di livello anche lui. Quando le cose si completano alzi il valore di tutti. Paulo ha un riferimento di valore, con un linguaggio tecnico importante. Su questo cerchiamo di costruire le prossime gare”.

Malen può ancora crescere, ma ha dentro movimenti incredibili. “Malen per me ha le caratteristiche che cercavo. Poi ha questa abilità nello smarcarsi, sia sul taglio sia sull’apertura. Controlla la palla in area con qualità e conclude con velocità e potenza. Sono doti fondamentali per noi perché cerchiamo di costruire queste azioni dentro l’area”.

Malen può fare anche il trequarti a sinistra? “Spero di no (ride, ndr.). Spero che possa fare il centravanti a lungo. Noi giochiamo talmente tante partite che la duttilità serve, lui ce l’ha per giocare anche defilato. Anche questo fa. Però è un attaccante: va sfruttato vicino all’area”.

Robinio Vaz, l’ha buttato dentro subito. Ha già visto qualcosa? “Ha belle doti. È giovanissimo, 2007, 18 anni. Non è facile giocare in Italia ma il modo migliore per farlo crescere è dargli spazio. Deve lavorare tanto ma in prospettiva è un bell’acquisto”.

Successivamente Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Dazn, dando ulteriori spunti relativi alla partita.

Oggi dopo 26 minuti ha capito di aver trovato il giocatore giusto? “L’ho capito quando ho avuto l’opportunità di prenderlo. Rispecchia le caratteristiche che cercavamo. Si muove bene vicino all’area. Ha un primo controllo e una rapidità che fanno la differenza. Dà un contributo fantastico. Poi migliora anche la qualità di Dybala”.

C’è tanta qualità davanti ora… “Dovremo sfruttare al meglio le caratteristiche del giocatore, ma non solo lui. Migliora la qualità di tutti un giocatore del genere. I problemi in formazione non esistono. Giocano e giocheranno tutti”.

Come stanno Celik e Hermoso? “Celik è stata una precauzione. Si lamentava sul flessore da qualche giorno, anche se non sembravano denunciare niente gli accertamenti. Hermoso speriamo non sia nulla di importante perché sarebbe un peccato perdere delle colonne in questo momento di completamento offensivo”.

Dybala ha detto che è a Roma per restarci, cosa serve? “Serve che non ci facciamo male, che non perdiamo pezzi. Dobbiamo migliorarci di volta in volta, affrontare le partite come stiamo facendo”.

Il tecnico giallorosso ha parlato infine in conferenza stampa ai giornalisti accreditati al seguito di entrambe le squadre. Di seguito le sue parole.

In conferenza stampa aveva presentato Malen, se l’aspettava questo tipo di impatto? “Sì, me l’aspettavo. E’ un giocatore che conosco e ha le caratteristiche ideali per questo tipo di gioco. Noi dobbiamo essere bravi a sfruttare le sue qualità. Per marcare lui potrebbe smarcare altri giocatori. E può alzare il livello delle prestazioni dei compagni come Dybala stasera”

In panchina c’erano Vaz, Soulè, sta per rientrare Ferguson. A inizio stagione ha detto che il vostro obiettivo dipendeva dall’attacco. La soddisfa?“Abbiamo preso un ragazzo di prospettiva e uno forte. Abbiamo fatto già un bel saltino. Ci sono quindi giorni di mercato e possiamo ancora migliorare. La società è comunque presente, per fare trattative veloci come quella per Malen”

A Malen abbiamo visto fare tante cose belle. Su cosa può eccellere?“Se l’avessimo avuto dall’inizio avremmo fatto più gol. Al di là dei gol abbiamo costruito tante situazioni pericolose. E’ una squadra che quando attacca lo fa con pericolosità e anche chi gioca intorno ha delle soluzioni e migliora la propria prestazione”

Un Dybala che duetta così con Malen è solo perché sono due ragazzi che hanno classe diversa o è un fatto di capacità intellettiva? “Hanno un linguaggio tecnico molto importante nel controllo e nel passaggio. Il passaggio di Dybala nel primo gol… la capacità di prendere spazio nel primo controllo e di calciare bene. Si sposano bene e hanno l’intelligenza calcistica dei grandi campioni. Vedono cose che gli altri magari chiudono gli occhi e tirano. Parliamo di Dybala, di un grande calciatore. Sta bene anche dal punto di vista atletico, magari non ha più la velocità di quando aveva 20 anni, ma una qualità, una tecnica…”

Come sta Hermoso?“Dobbiamo aspettare domani. Siamo preoccupati sperando che non sia un infortunio di carattere tendineo. Se riusciamo a recuperare tutti abbiamo tanta fiducia e perderlo adesso sarebbe un peccato”

L’impatto di Malen può alimentare Ferguson?“Uno è un ragazzo di 21 anni che ha giocato pochissimo e ha avuto molti problemi. Ferguson è cresciuto rispetto a inizio stagione, vediamo cosa succederà. Avrà tempo per crescere con più tranquillità, come Vaz. L’importante è che cresca sul profilo delle motivazioni e capisca che la Roma è una grande opportunità”

Come ha visto il Torino? “Noi abbiamo sempre questo tipo di calcio. Col Sassuolo abbiamo fatto due gol, simili a quelli di questa sera. Ma non abbiamo mai avuto continuità nel creare pericoli come questa sera. Aver fatto questo contro il Torino che è un’ottima squadra vale molto. Abbiamo perso in Coppa Italia ma è stata una partita equilibrato. Questa sera siamo venuti con la forte convinzione di vincere”