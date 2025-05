Torino-Roma 0-2: i granata chiudono il campionato tra i fischi meritati

La Roma prova subito a mettere paura al Toro, con uno scambio tra Angelino e Shomurodov, che si avvicina alla porta di Vanja pur in posizione defilata ma poi non trova lo specchio. Angelino sembra poter dare i maggiori pericoli, Dembelé chiude anche se in affanno. I granata dopo due tentativi giallorossi alzano la testa. La prima iniziativa è un cross di Lazaro per la testa di Adams, che non impatta bene sul pallone. Si tratta di un tentativo estemporaneo perché la Roma si rifà subito sotto: Paredes a rimorchio calcia di poco alto sopra la traversa. Al quarto d'ora la partita si accende. La Roma cerca per l'ennesima volta di affondare sulla propria corsia mancina e riesce nell'intento. Saelemaekers sfida Dembelé, che sbaglia il tempo e lo atterra in area. Il direttore fischia calcio di rigore, confermato nonostante le proteste granata. Sul dischetto va Paredes, che spiazza Vanja Milinkovic-Savic e porta avanti la Roma: 0-1 al 17' con i tanti tifosi giallorossi presenti allo stadio che esultano perché nel frattempo la Juventus è momentaneamente in svantaggio a Venezia. Il Toro si vede davvero poco a metà frazione, per contro la squadra di Ranieri continua a insistere e va vicino al doppio vantaggio, con Ndicka che calcia dalla distanza ma vede il suo tiro deviato da Maripan. I granata restano bassi e mostrano troppe difficoltà a costruire, per vedere uno squillo bisogna attendere un'iniziativa personale di Dembelé che cerca il riscatto e parte in velocità, accentrandosi al limite dell'area: con il corpo all'indietro tenta la conclusione, finisce sul fondo. La partita è sonnolenta, si accende solo su qualche spunto di individuale giallorosso come il tentativo al tiro di Soulé, che non inquadra lo specchio. Anche nel finale succede davvero poco, il Toro che esce dal campo tra i fischi.

Il secondo tempo: Saelemaekers lasciato troppo solo, Soulé sfiora il tris

Alla ripresa la Curva incita i granata a proporsi verso la porta di Svilar. Il Toro cerca nel mentre maggior spazio di manovra e lo trova, sempre però senza la cattiveria giusta per provare a riaprire la partita. In avvio la prima salita è uno scambio tra Vlasic e Elmas con il croato che riceve di nuovo palla a bordocampo ma scivola; ci riprova poco dopo, questa volta viene murato. Al 50' prende palla Masina al limite dell'area giallorossa, tiro alle stelle e fischi. La Roma, rimasta in sordina nei primi cinque minuti, impiega il tempo di un'azione ad annichilire la timida rivalsa granata. Soulé sulla trequarti destra alza la testa, poi crossa sul fronte opposto dove vede l'inserimento di Saelemaekers, lasciato solo da Lazaro e libero di colpire di testa indisturbato per battere Vanja. 0-2 all'Olimpico Grande Torino al 53'. Come in occasione del primo gol, la festa giallorossa si sente ancor di più sugli spalti perché in concomitanza con il secondo gol arriva il 2-2 tra Venezia e Juventus. In campo intanto Saelemaekers va a un passo dal terzo gol. Vanoli prova allora a correre ai ripari con i primi cambi al 59': Casadei lascia il posto a Gineitis; Perciun entra in campo al posto di Dembelé ma si posiziona nello slot di Lazaro, arretrato a terzino destro. A provare a dare una scossa ai granata in questa fase difficile è Elmas, che prima cerca di affondare con una serpentina in area e poi si inserisce ancora in area finendo a terra ma senza fallo per il direttore di gara. La Roma deve solo gestire questo paio di sgasate, ma continua a essere padrona della partita e poco dopo l'ora di gioco va ancora vicinissima al terzo gol quando Soulè, presa posizione su Biraghi, va a giro dal limite dell'area scheggiando l'incrocio dei pali. Al 72' altri due cambi per Vanoli: Ricci e Masina lasciano il posto a Linetty e Walukiewicz. A un quarto d'ora dalla fine la partita sembra aver poco da regalare e sugli spalti si vive di più l'attesa di quello che arriva dagli altri campi: il Torino è dodicesimo con il 2-2 dell'Udinese con la Fiorentina, la Roma scivola di nuovo quinta quando la Juventus si porta avanti per 3-2 contro il Venezia. All'78' nuovo squillo granata: Adams di testa inquadra questa volta lo specchio, ma colpisce comunque centrale e Svilar fa suo il pallone. La risposta giallorossa è speculare: colpo di testa di Cristante, centrale per Vanja che lo neutralizza in presa alta. All'81' ancora Vanoli, che dà spazio a un altro giovane esordiente: Tommaso Gabellini prende il posto di Elmas e prova subito a farsi vedere con un tiro non inquadrato. La Roma poco dopo va ancora una volta a caccia del trist, l'esultanza per il gol di Cristante a rimorchio: il suggerimento di Angelino dalla corsia mancina arriva con il giocatore in offside. Fuorigioco poco dopo anche a discapito del Torino, che per la prima volta ha la chance di far male e centra in pieno il palo con il tiro angolato di Adams, partito però oltre la linea dei difensori. Nel finale non cambia più il risultato: finisce 0-2. Il Torino chiude il campionato undicesimo, la Roma quinta.