Torino-Roma 0-2, il tabellino: tre ammoniti, due tra i granata

Il Toro esce sconfitto dalla gara casalinga contro la Roma: non riesce a Baroni di sconfiggere in tre occasioni su tre Gasperini. Il direttore di gara Chiffi ha mantenuto un fischietto molto presente, con frequenti falli ma pochi cartellini tirati fuori. Tra le fila dei giallorossi è stato ammonito Mancini, mentre tra i granata ammoniti, sempre correttamente, Ismajli e Vlasic. Nessuno di questi era diffidato.