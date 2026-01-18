Finisce 0-2 Torino-Roma, gara valevole per la ventunesima giornata di Serie A. Al termine del match, l'attaccante giallorosso Malen ha commentato la sfida ai microfoni di Sky. Di seguito le sue parole.
POSTPARTITA
Torino-Roma 0-2, Malen: “Meglio di così era difficile”
Le parole dei protagonisti al termine della gara tra granata e giallorossi
Roma da sogno. Che partita per te…“Una grande serata, che bellezza giocare con Paulo”
Successivamente il neo acquisto giallorosso è intervenuto a quelli di Dazn dopo l'esordio con gol. Di seguito le sue parole.
Gol all’esordio: un commento. ”Molto contento, meglio di così era difficile”.
Quanto è facile giocare con Dybala? “Bisogna ancora costruire una connessione ma è facile. Ha una grande visione”.
