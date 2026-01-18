Torino-Roma 0-2, Malen: “Meglio di così era difficile”

Le parole dei protagonisti al termine della gara tra granata e giallorossi

Finisce 0-2 Torino-Roma, gara valevole per la ventunesima giornata di Serie A. Al termine del match, l'attaccante giallorosso Malen ha commentato la sfida ai microfoni di Sky. Di seguito le sue parole.

Successivamente il neo acquisto giallorosso è intervenuto a quelli di Dazn dopo l'esordio con gol. Di seguito le sue parole.

Gol all’esordio: un commento. ”Molto contento, meglio di così era difficile”.

Quanto è facile giocare con Dybala? “Bisogna ancora costruire una connessione ma è facile. Ha una grande visione”.