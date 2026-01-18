Torino-Roma 0-2, Rensch: “Siamo professionisti, dobbiamo sempre essere pronti”

Le parole dei protagonisti al termine della gara tra granata e giallorossi

Davide Bonsignore Redattore 18 gennaio 2026 (modifica il 18 gennaio 2026 | 21:22)

Finisce 0-2 Torino-Roma, gara valevole per la ventunesima giornata di Serie A. Al termine del match, il giallorosso Rensch ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.

Si aspettava una prestazione del genere da Malen? “So che è un grande giocatore, può tirare, segnare, è fisicamente forte. È un top player. Ci può aiutare con un sacco di gol. Un grande acquisto per questa Roma”.

Quanto è stato difficile entrare in partita con poco riscaldamento? “Siamo professionisti, siamo sempre pronti. Può sempre succedere. Devi sempre pensare come un professionista, sempre essere pronto. Devi essere veloce e pronto, è stato un match difficile”.

Successivamente l'esterno di Gasperini ha commentato ulteriormente la partita in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

Hai saputo di giocare solo all’ultimo, come ti sei preparato? Era previsto che partissi dalla panchina ma bisogna sempre farsi trovare pronti. Questo è il calcio”

In cosa ti senti migliorato con Gasperini? “Penso di essere migliorato sotto diversi aspetti. Il mister è molto esigente. Interpreto il ruolo del terzino in maniera diversa da quanto ero abituato. Ho imparato molto da Ranieri e Gasperini mi ha insegnato i tempi dello spazio, sono molto contento che sia il nostro allenatore”

Quanto credete di poter arrivare in Champions?“Noi ci crediamo sempre. Prima del Milan abbiamo lo Stoccarda. Tutte le partite sono importanti e contano solo i tre punti. Dobbiamo affrontare una partita per volta. Conosciamo la forza del Milan ma giochiamo per vincere”

Hai avuto modo di parlare con Malen in questi giorni?“Ci siamo parlati già prima che arrivasse qui. Siamo buoni amici, ci conosciamo da tanto tempo. Ho cercato di dargli una mano e oggi ce l’ha data lui in campo”