Torino-Roma 0-2, Tameze: “Dobbiamo crescere sulla mentalità. Maripan sta bene”

Le parole dei protagonisti al termine della gara tra granata e giallorossi

Davide Bonsignore Redattore 18 gennaio 2026 (modifica il 18 gennaio 2026 | 21:22)

Finisce 0-2 Torino-Roma, gara valevole per la ventunesima giornata di Serie A. Al termine del match, il centrocampista granata Adrien Tameze ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.

Baroni ha spiegato un Toro che parte piano e nella ripresa gioca meglio. C’è un problema di testa? “Sicuramente c’è stanchezza. In questo inizio anno abbiamo fatto una partita ogni tre giorni. Dobbiamo crescere come gruppo sulla mentalità, essere più continui”.

Quanto manca a questa squadra per tornare a far risultato in casa? “Manca poco, perché l’abbiamo visto in passato che abbiamo messo in difficoltà squadre forti. Dobbiamo lavorare, credere nel progetto e credere in noi”.

Il centrocampista granata ha parlato anche in conferenza stampa ai giornalisti accreditati al seguito di entrambe le squadre. Di seguito le sue parole.

Cos’è cambiato dalla Coppa al campionato? “Non penso che ci siano tante cose che sono cambiate. Abbiamo incontrato una squadra forte. Abbiamo fatto una buona partita ma è mancata efficacia”

In cosa vi ha messo più in difficoltà la Roma? “Loro hanno iniziato la partita con maggiore aggressività. Abbiamo avuto delle occasioni come loro e non ho visto grande differenza”

Hai il contratto in scadenza a giugno. State parlando di rinnovo? “Non siamo in discussione. La società deve pensare a lavorare su tante cose e io penso soltanto al campo. Se un giorno dovessero esserci discussioni con la società ne parleremo”

C’è bisogno di un difensore nel Toro? “Io non ci penso, il mister mi conosce benissimo. Dove mi butta io cerco di dare il massimo. Su cosa deve fare la società non mi importa. Ci sono tanti che sanno cosa devono fare”

Maripan non stava bene o è stata una scelta tecnica? “Personalmente penso che stesse bene”

E’ la terza sconfitta consecutiva in casa, quanto vi pesa? “Sappiamo l’importanza dei tifosi in casa. E’ un momento difficile ma puntiamo a fare risultato anche in casa”