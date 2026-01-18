Torino-Roma, i convocati di Baroni: ci sono Ismajli e Simeone, rientra Pedersen

Toro News
I granata disponibili per la gara della ventunesima giornata di campionato
Dopo il successo in Coppa Italia allo Stadio Olimpico, il Torino torna ad affrontare nel giro di poche ore la Roma, ma nelle cornici del campionato e del Grande Torino. Per il match contro i giallorossi, Baroni può fare di nuovo affidamento su Marcus Pedersen, che era assente dall'ultimo gara del 2025 per in un infortunio al ginocchio. Rimangono esclusi dai convocati Nkounkou, Biraghi, Asllani, Ilic e Sazonov. In lista ancora il Primavera Pellini insieme al torello Zalan Kugyela. Scongiurati i pericoli Ismajli e Simeone, usciti malconci dal match dell'Olimpico, che saranno della partita, al contrario di Dembele che non ha recuperato

Torino-Roma, i convocati di Baroni

Portieri: Israel, Paleari, Popa

Difensori: Coco, Ismaili, Lazaro, Maripan, Pedersen, Pellini

Centrocampisti: Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Kugyela Tameze, Vlasic

Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Njie, Simeone, Zapata

