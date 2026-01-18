Dopo il successo in Coppa Italia allo Stadio Olimpico, il Torino torna ad affrontare nel giro di poche ore la Roma, ma nelle cornici del campionato e del Grande Torino. Per il match contro i giallorossi, Baroni può fare di nuovo affidamento su Marcus Pedersen, che era assente dall'ultimo gara del 2025 per in un infortunio al ginocchio. Rimangono esclusi dai convocati Nkounkou, Biraghi, Asllani, Ilic e Sazonov. In lista ancora il Primavera Pellini insieme al torello Zalan Kugyela. Scongiurati i pericoli Ismajli e Simeone, usciti malconci dal match dell'Olimpico, che saranno della partita, al contrario di Dembele che non ha recuperato
PREPARTITA
Torino-Roma, i convocati di Baroni: ci sono Ismajli e Simeone, rientra Pedersen
I granata disponibili per la gara della ventunesima giornata di campionato
Torino-Roma, i convocati di Baroni—
Portieri: Israel, Paleari, Popa
Difensori: Coco, Ismaili, Lazaro, Maripan, Pedersen, Pellini
Centrocampisti: Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Kugyela Tameze, Vlasic
Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Njie, Simeone, Zapata
