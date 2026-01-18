Sono state rese note le formazioni ufficiali di Torino-Roma, match valido per la ventunesima giornata di Serie A. Per provare a dare un seguito al successo in Coppa Italia contro i giallorossi, Baroni schiera in porta Paleari. A sorpresa in difesa non c'è Maripan, ma Ismjali verrà collocato al centro al fianco di Tameze a destra e Coco a sinistra. A centrocampo Ilkhan, Gineitis, Vlasic, sugli esterni confermati Lazaro e Aboukhlal. In attacco Baroni affianca Ngonge a Adams. Per la Roma, 3-4-2-1 con Svilar a difesa dei pali, Mancini, Ndicka e Hermoso davanti a lui. Sugli esterni Rensch (che sostituisce in extremis Celik, che ha sentito un dolore muscolare) e Wesley, in mediana Kone e Cristante. Sulla trequarti Dybala e Pellegrini a supporto del neo acquisto Malen.
Torino-Roma, le formazioni ufficiali: Ngonge in coppia con Adams
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Vllasic, Aboukhlal; Ngonge, Adams. A disposizione: Popa, Israel; Maripan, Anjorin, Pedersen, Simeone, Casadei, Gabellini, Njie, Pellini, Kugyela. Allenatore: Marco Baroni.
ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Kone, Cristante, Wesley; Dybala, Pellegrini, Malen. A disposizione: Vasquez, Zelezny; Celik, Tsimikas, Ziolkowski, Ghilardi, Pisilli, Soulé, Arena, Vaz. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
