Torino-Sassuolo termina 2-1, con rimonta compiuta dalla squadra di D'Aversa. A termine dell'incontro, terminato per 2-1, Urbano Cairo non ha rilasciato dichiarazioni vere e proprie, di fatto liquidando i giornalisti con un secco - e sintetico - "Bella vittoria, siamo contenti". Una frase che, forse, pesa più di quanto sembri, perché arriva in una serata particolare: l’ultima all’Olimpico Grande Torino con le curve disertate per via della contestazione.

Il successo in rimonta può far sorridere i tifosi per via della buona prestazione, ma non cancella un’atmosfera densa, quasi sospesa, con il tifo organizzato assente e un malcontento che continua a serpeggiare, soprattutto dopo che il patron granata non si è presentato al colle di Superga il 4 maggio. Contro il Sassuolo, il Toro ha messo in campo intensità e cattiveria, sporcando la partita e strappandola con carattere, ma fuori dal rettangolo verde la frattura tra presidente e tifo resta evidente. E ora lo sguardo si sposta già al prossimo appuntamento casalingo: sarà il derby, e l’aria che si respirerà promette di essere ancora più elettrica.