Si è conclusa Torino-Sassuolo con il risultato di 2-1, match che ha aperto la 36esima giornata di campionato. Ai microfoni di Sky, il tecnico neroverde Fabio Grosso ha rilasciato le proprie dichiarazioni in merito.

“Promozione del Frosinone? Contentissimo del percorso che hanno fatto, ho ottimi ricordi lì. Contento anche per mio figlio che ha saputo ricavarsi uno spazio al primo anno con i grandi. La nostra gara di oggi? Nel primo tempo ci sono state tante occasioni da tutte e due le parti, provocate da degli errori. Nel secondo tempo siamo stati bravi a trovare il vantaggio poi abbiamo avuto un blackout di dieci minuti in cui abbiamo commesso due ingenuità. Nel finale abbiamo provato a riprenderla. Peccato, ma abbiamo incontrato una buona squadra che, nei dieci minuti in cui siamo andati sottoritmo, ci ha puniti con la loro grande qualità offensiva. Volpato? Lui ha grandi qualità ma deve crescere in continuità e presenza durante la partita. In campo, comunque, oggi ci siamo stati bene, peccato perché l’avevamo incanalata nella strada giusta e poi abbiamo abbassato i giri del motore; questo spesso ci porta a fare ingenuità che quando siamo a giri alti non commettiamo. Due gol presi in modo simile? Sì, è vero. Peccato, perché eravamo venuti qui per continuare il nostro grande cammino, ma ogni tanto ci sono anche le qualità degli avversari, oggi avevano davanti due attaccanti bravissimi a trovare gli spazi sui cross. Noi non siamo stati super attenti. Oggi c’era qualche interprete diverso rispetto al solito, sono stato soddisfatto anche se ci sono stati diversi errori che potevamo evitare. Tutte cose che ci servono per crescere e per migliorare e proveremo a farne tesoro in questa piccola parte finale di campionato. Nei momenti in cui non abbiamo quel pepe, commettiamo delle ingenuità e oggi gli interpreti che avevano loro sono stati bravi a sottolinearle”.