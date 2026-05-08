Rimonta compiuta per il Torino di D'Aversa al termine di una gara combattuta contro il Sassuolo. La gara è stata sporca per via dell'intensità con cui le due formazioni hanno approcciato l'incontro, i falli sono stati soprattutto sul finale quando il nervosismo ha cominciato a farsi sentire. Tuttavia, l'arbitro ha lasciato correre, punendo con ammonizione soltanto i falli più gravi. Sul taccuino sono finiti un po' di nomi dei padroni di casa, che hanno ricevuto il giallo soprattutto sul finale: Marianucci, Prati, Nkounkou e Gineitis. Soltanto Lipani e Thorstvedt per il Sassuolo.

Il tabellino di Torino-Sassuolo

Reti: st 6’ Thorstvedt, st 21’ Simeone, st 26’ Pedersen

Ammonizioni: pt 37’ Lipani, st 6’ Marianucci, st 18' Prati, st 41' Thorstvedt, st 44' Nkounkou, st 45'+3' Gineitis

Torino (3–4-1-2): Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Lazaro (st 13’ Pedersen), Prati, Gineitis, Obrador (st 40’ Nkounkou); Vlasic; Njie (st 13’ Zapata), Simeone (st 40’ Kulenovic). A disposizione: Israel, Siviero, Ilkhan, Ilic, Maripan, Adams, Casadei, Biraghi, Tameze, Savva, Gabellini. Allenatore: D’Aversa.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Lipani (st 18’ Kone), Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Coulibaly; Volpato (st 18’ Berardi), Pinamonti, Laurientè. A disposizione: Satalino, Zacchi, Nzola, Romagna, Garcia, Moro, Frangella, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro Felipe. Allenatore: Grosso.