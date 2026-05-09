Il Toro vince in rimonta 2-1 contro il Sassuolo all'Olimpico, salendo a quota 44 punti e continuando la striscia positiva di risultati in casa: 4 vittorie e un pareggio dall'arrivo di D'Aversa. Nonostante le tante occasioni, il primo tempo finisce 0-0. Nella ripresa il Sassuolo sblocca il risultato con il tap-in di Thorstvedt al 51'. Il Toro, però, non molla e trova dapprima l'1-1 grazie al colpo di testa del solito Simeone (quota 11 gol in campionato) al 66' e poi il gol vittoria, firmato dall'ex Pedersen al 71'. La prima in Serie A del direttore di gara, Simone Galipò, è stata gestita con rigore e autorevolezza, nonostante qualche cartellino giallo mancante e qualcun altro di troppo.

La moviola di Torino-Sassuolo

La gara non è stata particolarmente dura, ma non sono mancati falli tattici e interventi al limite. Il primo episodio importante arriva già al 12’: sul calcio d’angolo battuto da Gineitis, Njie colpisce di testa trovando traversa, linea e ancora traversa. L’orologio di Galipò non segnala il gol e la goal line technology conferma che il pallone non ha superato completamente la linea. Nel primo tempo l’unico ammonito è Lipani, punito per un intervento scorretto su Vlasic. Nella ripresa, con gli spazi che aumentano e le squadre più allungate, crescono anche i cartellini. Corretti i gialli mostrati a Marianucci, Nkounkou e Gineitis, mentre appare severa l’ammonizione a Prati per un contatto molto leggero su Laurienté nella metà campo neroverde. Tra gli ospiti viene ammonito anche Thorstvedt all’86’ per un fallo tattico su una ripartenza granata. Manca invece un cartellino giallo nei confronti di Laurienté, autore di un intervento duro su Marianucci dopo essere stato fermato da Pedersen. Regolari, infine, le tre reti. In particolare quella del Sassuolo, con Lazaro che tiene in gioco Lipani, autore dell’assist per Thorstvedt.