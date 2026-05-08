Si è conclusa Torino-Sassuolo con il risultato di 2-1, match che ha aperto la 36esima giornata di campionato. Ai microfoni di Skysport, Pedersen, in gol sul 2-1, ha rilasciato le proprie dichiarazioni in merito.

Tante volte sei andato vicino al gol, stavolta l’hai fatto… “Tante volte sono stato sfortunato, finalmente è arrivato il primo gol. Sono molto contento. Sono appena tornato da un infortunio e sono felice di essere tornato con un gol, non posso descrivere la felicità”.