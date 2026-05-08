Si è conclusa Torino-Sassuolo con il risultato di 2-1, match che ha aperto la 36esima giornata di campionato. Ai microfoni di Sky, Simeone, autore del gol dell'1-1, ha rilasciato le proprie dichiarazioni in merito.

Sei gol nelle ultime dieci partite. Che periodo è stato? “Sono anche stato due volte infortunato. Quando mi stavo riprendendo, mi sono fatto male di nuovo. Poi mi sono sistemato fisicamente, e sono contento di aver aiutato la squadra”.Cosa dici di Pedersen? “Sono contento per lui. Il mister dice sempre che i quinti devono chiudere in area perché riescono a fare gol. Anche Njie nel primo tempo poteva fare gol. Sono contento per lui perché lavora tanto come tutti. Spero sia il primo di tanti gol”.Ora Cagliari e derby… “Affronteremo queste partite con grande carica, come abbiamo fatto fin qui, vogliamo chiudere al meglio”.