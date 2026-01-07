Torino-Udinese 0-0 al 45′: brivido sul gol annullato a Kabasele

Per l'appuntamento contro i friulani, conclusivo del girone d'andata, Marco Baroni conferma il reparto difensivo con Paleari in porta, Ismajli, Maripan e Coco, mentre, complice l'assenza in extremis di Gineitis, a centrocampo torna Casadei con Ilkhan e Vlasic. Sugli esterni Lazaro, per via del forfait di Pedersen, rimane a destra con Aboukhlal a sinistra. In attacco la coppia composta da Njie, all'esordio dal primo minuto in Serie A, e Simeone. L'Udinese risponde con il 3-5-2, Zaniolo e Davis punte.

Il primo tempo: granata pericolosi con Casadei

Primi istanti di match caratterizzati da continue transizioni del possesso. Dopo cinque minuti il Toro ne può sfruttare una con Njie imbeccato da Casadei. Lo svedese porta palla fino al limite dell'area, dove viene chiuso provvidenzialmente da Kamara. La partita però risulta piuttosto bloccata, con il Toro a gestire con più frequenza le iniziative e l'Udinese attenta in fase di non possesso. All'11' il primo nome a finire sulla lista dei cattivi di Maresca è Coco che esce in ritardo su Miller e gli viene mostrato il cartellino giallo. I granata intorno al quarto d'ora alzano il baricentro per la riconquista del pallone nell'ultima porzione di campo dell'Udinese. Maripan si rende protagonista di un paio di chiusure azzeccate, poi non sfruttate dagli offensivi granata. Dall'altra parte brivido per i granata, al 17', da calcio d'angolo battuto da sinistra da Zaniolo su Paleari che smanaccia. Ekkelenkamp rimette dentro, dove Kabasele ribadisce in rete. Il gol viene immediatamente annullato per posizione di fuorigioco, ma c'è il silent check del Var. Successivamente è Maresca a spiegare il motivo della mancata concessione della rete friulana non per offside, ma per un tocco con il braccio. Si rimane 0-0. Sospiro di sollievo per i granata, che si lanciano subito all'attacco con Aboukhalal che da sinistra, dal fondo, alza un cross per Casadei. Lo stacco del 22 granata viene attutito dall'intervento di Okoye. La gara sembra però stapparsi definitivamente, con Davis che mette una palla dentro dopo una sgroppata sull'out mancino, allontanata da Ismajli e Casadei. L'Udinese resta però in attacco: è ancora Davis a creare problemi con la sponda per Zaniolo che calcia da fuori al volo non andando lontano dal palo alla destra di Paleari. La risposta granata arriva al 28' sul cross di Vlasic con Casadei di testa: una conclusione che si spegne sopra la traversa e non crea problemi ad Okoye. Ma è ancora l'Udinese a premere con la palla tagliata di Miller all'indirizzo di Zaniolo: provvidenziale Ismajli in scivolata a negargli la conclusione. Al 33' Simeone tenta già il gol dell'anno su un continuo batti e ribatti stoppando col petto e tentando una rovesciata che finisce tra le mani di Okoye. Il Toro però preme: al 37' Lazaro alza un cross di prima intenzione, allontanato da Ekkelenkamp. Aboukhalal tenta il tiro da fuori che si spegne sul fondo. Dall'altra parte, Lazaro perde palla, Ekkelenkamp conduce palla fino a che serve Zaniolo, che non è freddo di fronte a Paleari, che para. Il portiere granata poi si complica la vita su un rinvio calciando addosso a Davis: palla che sfila per fortuna dei granata sul fondo. Al 42' è poi Ekkelnkamp ancora pericoloso: Coco se lo perde e arriva a calciare trovando pronto Paleari. Dopo due minuti di recupero, l'arbitro dà l'appuntamento al secondo tempo.