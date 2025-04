Torino-Udinese 1-0 al 45′: Adams porta avanti i granata all’intervallo

Torino-Udinese, il primo tempo: annullato un gol agli ospiti, Adams fa 1-0

La prima frazione di gara si avvia su ritmi piuttosto bassi con le squadre che nel primo quarto d'ora si studiano e cercano qualche lacuna nello schieramento avversario. Al 17' si accende una mischia per una spinta di Casadei ai danni di Karlstrom. L'arbitro però gestisce con diplomazia la situazione e non ammonisce nessuno del Toro o dell'Udinese. Il Toro prova ad accendersi al 24' con una discesa di Biraghi ben servito da Linetty, l'ex Fiorentina fa partire un buon traversone dalla fascia sinistra che mette in difficoltà Bijol costretto a mettere in corner. Maripan colpisce di testa bene su questa occasione dalla bandierina ma Ehizibue salva con il corpo sulla linea. Anche gli ospiti ci provano dalla bandierina in un paio di circostanze ma a battere più calci d'angolo sono i granata. Al 35' il Torino difende male la sua metà campo e si fa infilare in contropiede da cui arriva un gol di Atta per posizione di fuorigioco. Al 38' i granata trovano la rete del vantaggio grazie a un pallone recuperato da Linetty sulla trequarti d'attacco che serve Ricci, il quale calcia con forza ma Okoye respinge, arriva sulla ribattuta però Linetty che rimette in mezzo; la devia ancora Okoye ma la palla è buona per Adams abile ad aspettare un secondo prima di calciare mandando così fuori tempo il portiere bianconero e insaccando in rete da due passi. Il primo tempo termina così sull'1-0 per il Torino.