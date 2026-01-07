Torino-Udinese 1-2: i granata incappano in un altro scivolone casalingo

Triplice fischio al Grande Torino

Matteo Curreri 7 gennaio 2026 (modifica il 7 gennaio 2026 | 23:55)

Il 2026 allo Stadio Olimpico Grande Torino comincia come si è concluso il 2025: con una sconfitta di fronte al proprio pubblico. E' 1-2 al triplice fischio. Dopo una prima frazione terminata sullo 0-0, con il gol di Kabasele annullato dal Var per un tocco di mano, i granata, capitolano nella ripresa. Zaniolo apre le marcature a inizio secondo tempo, prima del gol del raddoppio di Ekkelenkamp che ha messo in imbarazzo la difesa granata. Il secondo gol consecutivo di Casadei, a quattro dal novantesimo, non serve alla squadra di Baroni per provare ad invertire il risultato. Dopo quattro minuti di recupero, il Toro fa i conti con un l'ennesima occasione sprecata della stagione.

Torino-Udinese, le scelte: Baroni lancia Njie e Casadei dal 1' — Per l'appuntamento contro i friulani, conclusivo del girone d'andata, Marco Baroni conferma il reparto difensivo con Paleari in porta, Ismajli, Maripan e Coco, mentre, complice l'assenza in extremis di Gineitis, a centrocampo torna Casadei con Ilkhan e Vlasic. Sugli esterni Lazaro, per via del forfait di Pedersen, rimane a destra con Aboukhlal a sinistra. In attacco la coppia composta da Njie, all'esordio dal primo minuto in Serie A, e Simeone. L'Udinese risponde con il 3-5-2, Zaniolo e Davis punte.

Il primo tempo: granata pericolosi con Casadei — Primi istanti di match caratterizzati da continue transizioni del possesso. Dopo cinque minuti il Toro ne può sfruttare una con Njie imbeccato da Casadei. Lo svedese porta palla fino al limite dell'area, dove viene chiuso provvidenzialmente da Kamara. La partita però risulta piuttosto bloccata, con il Toro a gestire con più frequenza le iniziative e l'Udinese attenta in fase di non possesso. All'11' il primo nome a finire sulla lista dei cattivi di Maresca è Coco che esce in ritardo su Miller e gli viene mostrato il cartellino giallo. I granata intorno al quarto d'ora alzano il baricentro per la riconquista del pallone nell'ultima porzione di campo dell'Udinese. Maripan si rende protagonista di un paio di chiusure azzeccate, poi non sfruttate dagli offensivi granata. Dall'altra parte brivido per i granata, al 17', da calcio d'angolo battuto da sinistra da Zaniolo su Paleari che smanaccia. Ekkelenkamp rimette dentro, dove Kabasele ribadisce in rete. Il gol viene immediatamente annullato per posizione di fuorigioco, ma c'è il silent check del Var. Successivamente è Maresca a spiegare il motivo della mancata concessione della rete friulana non per offside, ma per un tocco con il braccio. Si rimane 0-0. Sospiro di sollievo per i granata, che si lanciano subito all'attacco con Aboukhalal che da sinistra, dal fondo, alza un cross per Casadei. Lo stacco del 22 granata viene attutito dall'intervento di Okoye. La gara sembra però stapparsi definitivamente, con Davis che mette una palla dentro dopo una sgroppata sull'out mancino, allontanata da Ismajli e Casadei. L'Udinese resta però in attacco: è ancora Davis a creare problemi con la sponda per Zaniolo che calcia da fuori al volo non andando lontano dal palo alla destra di Paleari. La risposta granata arriva al 28' sul cross di Vlasic con Casadei di testa: una conclusione che si spegne sopra la traversa e non crea problemi ad Okoye. Ma è ancora l'Udinese a premere con la palla tagliata di Miller all'indirizzo di Zaniolo: provvidenziale Ismajli in scivolata a negargli la conclusione. Al 33' Simeone tenta già il gol dell'anno su un continuo batti e ribatti stoppando col petto e tentando una rovesciata che finisce tra le mani di Okoye. Il Toro però preme: al 37' Lazaro alza un cross di prima intenzione, allontanato da Ekkelenkamp. Aboukhalal tenta il tiro da fuori che si spegne sul fondo. Dall'altra parte, Lazaro perde palla, Ekkelenkamp conduce palla fino a che serve Zaniolo, che non è freddo di fronte a Paleari, che para. Il portiere granata poi si complica la vita su un rinvio calciando addosso a Davis: palla che sfila per fortuna dei granata sul fondo. Al 42' è poi Ekkelnkamp ancora pericoloso: Coco se lo perde e arriva a calciare trovando pronto Paleari. Dopo due minuti di recupero, l'arbitro dà l'appuntamento al secondo tempo.

Il secondo tempo: inutile la rete di Casadei a quattro dalla fine — Prima dell'inizio della ripresa Baroni sostituisce Njie per Adams, poi al fischio dell'arbitro Ilkhan imbecca subito Aboukhlal, che al momento del tiro incespica sul pallone. Non sbaglia invece Nicolò Zaniolo al 50', che porta in vantaggio l'Udinese. Vlasic consegna involontariamente a Ekkelenkamp che serve sulla corsa Zanoli. L'ex Genoa offre una palla all'indietro per Zaniolo che calcia di prima intenzione in rete. I granata devono rincorrere, ma sono diversi errori tecnici a minare sulle possibilità di rimettere in piedi l'incontro. Anzi, è l'Udinese ad andare vicinissimo al raddoppio sul contropiede gestito da Ekkelenkamp, che serve Davis: è Paleari in uscita a dirgli di no. All'ora di gioco, Runjaic sostituisce Zanoli e Zaniolo per Atta e Piotrowski, mentre al 65' Baroni si gioca il triplo cambio: fuori Ilkhan, Simeone e Aboukhlal per Zapata, Anjorin e Ngonge. Il copione però non varia con l'Udinese in gestione del possesso e le manovre dei granata tutt'altro che collaudate, ma dettate dall'improvvisazione. E al 73' è ancora l'Udinese vicino a colpire con la ripartenza gestita da Atta, che scarica su Davis. Il 9 ospite va sul mancino ma è bravo Coco a murarlo con la gamba destra negandogli il colpo del ko. Poi al 76', da un regalo di Kamara, che spazza direttamente su Anjorin. L'ex Empoli appoggia dentro per Adams che fa sponda di testa per Ngonge. Il belga, da ottima posizione, calcia addosso a Okoye. Poi è Kabasele ad allontanare definitivamente. Al 77’ Baroni si gioca l’ultimo cambio con Ismajli a lasciare il posto a Tameze. All’81’ Anjorin prova a penetrare in area di rigore, ma viene murato dalla difesa avversaria. Dalla palla persa, Miller offre per Davis, che supera Coco in velocità per servire l’accorrente Ekkelenkamp. L’olandese, con un tocco, supera sia Maripan che Paleari per poi, una volta rialzatosi, accompagnare in rete. C’è un check per un possibile tocco di mano ma illude soltanto per qualche secondo: è 0-2. Ma il Toro non esce dalla partita e all'87' accorcia immediatamente le distanze. Lazaro alza un cross dall'out mancino ed è poi Casadei a inserirsi di testa e spingere in rete il gol che punta a un finale infuocato. A uno dal 90' ci prova allora Adams con un colpo di testa, su un altro servizio di Lazaro, sprecato dallo scozzese. Nei quattro minuti concessi da Maresca tocca a Vlasic concludere dal limite, sul fondo, e a Casadei senza inquadrare lo specchio. Il triplice fischio di Maresca sentenzia la sconfitta granata.