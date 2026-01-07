Torino-Udinese 1-2, il tabellino: Casadei salta l’Atalanta

Dal punto di vista disciplinare, sono finiti sul taccuino dell'arbitro i nomi di Coco e Casadei per il Torino - entrambi ammoniti - e si prende il cartellino giallo anche Kristensen dell'Udinese. È una brutta notizia l'ammonizione del centrocampista granata, l'unico diffidato in campo: Casadei dovrà saltare la trasferta di sabato a Bergamo.