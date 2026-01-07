Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor partite Torino-Udinese 1-2, il tabellino: Casadei salta l’Atalanta

postpartita

Torino-Udinese 1-2, il tabellino: Casadei salta l’Atalanta

Torino-Udinese 1-2, il tabellino: Casadei salta l’Atalanta - immagine 1
Il resoconto con tutti gli eventi di questa sfida tra granata e bianconeri valida per la 19^ giornata del campionato di Serie A
Federico De Milano
Federico De Milano Caporedattore 

Dal punto di vista disciplinare, sono finiti sul taccuino dell'arbitro i nomi di Coco e Casadei per il Torino - entrambi ammoniti - e si prende il cartellino giallo anche Kristensen dell'Udinese. È una brutta notizia l'ammonizione del centrocampista granata, l'unico diffidato in campo: Casadei dovrà saltare la trasferta di sabato a Bergamo.

Torino-Udinese 1-2: il tabellino del match

—  

Marcatori: Zaniolo (U) al 5’ st, Ekkelenkamp (U) al 37’ st, Casadei (T) al 42’ st

Ammoniti: Coco (T) al 11’ pt, Kristensen (U) al 24’ st, Casadei (T) al 46' st

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli (dal 33’ st Tameze), Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Ilkhan (dal 20’ st Anjorin), Vlasic, Aboukhlal (dal 20’ st Ngonge); Njie (dal 1’ st Adams), Simeone (dal 20’ st Zapata). A disposizione: Popa, Israel, Dembelé, Asllani, Tameze, Pellini, Acquah. Allenatore: Baroni.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen (dal 40' st Bertola), Kabasele, Solet; Zanoli (dal 16’ st Piotrowski), Miller (dal 35’ st Ehizibue), Karlstrom, Ekkelenkamp (dal 40' st Zarraga), Kamara; Zaniolo (dal 16’ st Atta), Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Palma, Bravo, Camara, Modesto. Allenatore: Runjaic.

Arbitro: Maresca

Leggi anche
Torino-Udinese 1-2, Baroni in conferenza: “Abbiamo pagato l’impegno ravvicinato”
Le pagelle di Torino-Udinese 1-2: si salva Casadei, troppi errori da matita blu

© RIPRODUZIONE RISERVATA