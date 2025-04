Torino-Udinese 2-0: Adams e Dembele spingono i granata verso il 10° posto finale

Il commento e la cronaca al termine della sfida tra granata e bianconeri valida per la 33^ giornata di Serie A

Il Torino torna a vincere in casa e lo fa battendo 2-0 l'Udinese nel 33° turno di Serie A. Per i granata è stata una partita in cui si è dovuto soffrire anche per buona parte dei 90 minuti ma che ha saputo anche far sua con cinismo, trovando due reti nei finali di ciascun tempo. Prima Adams e poi Dembele decidono il successo del Toro con due tiri ravvicinati al termine di azioni in cui ci sono stati evidenti errori della difesa bianconera.

Torino-Udinese, le scelte di formazione: torna Pedersen dal primo minuto — Vanoli si affida di nuovo al 4-2-3-1 con Pedersen che torna titolare come terzino destro ma non è l'unico cambio nella difesa dei granata perché Masina prende il posto dello squalificato Coco. A chiudere il quartetto davanti a Vanja confermati come sempre Maripan e Biraghi. A centrocampo c'è di nuovo Linetty dal 1' al fianco di Ricci perché Casadei si alza sulla linea dei trequartisti al posto dell'infortunato Vlasic mentre gli esterni sono Gineitis ed Elmas a completare la linea alle spalle di Adams.

Torino-Udinese, il primo tempo: annullato un gol agli ospiti, Adams fa 1-0 — La prima frazione di gara si avvia su ritmi piuttosto bassi con le squadre che nel primo quarto d'ora si studiano e cercano qualche lacuna nello schieramento avversario. Al 17' si accende una mischia per una spinta di Casadei ai danni di Karlstrom. L'arbitro però gestisce con diplomazia la situazione e non ammonisce nessuno del Toro o dell'Udinese. Il Toro prova ad accendersi al 24' con una discesa di Biraghi ben servito da Linetty, l'ex Fiorentina fa partire un buon traversone dalla fascia sinistra che mette in difficoltà Bijol costretto a mettere in corner. Maripan colpisce di testa bene su questa occasione dalla bandierina ma Ehizibue salva con il corpo sulla linea. Anche gli ospiti ci provano dalla bandierina in un paio di circostanze ma a battere più calci d'angolo sono i granata. Al 35' il Torino difende male la sua metà campo e si fa infilare in contropiede da cui arriva un gol di Atta per posizione di fuorigioco. Al 38' i granata trovano la rete del vantaggio grazie a un pallone recuperato da Linetty sulla trequarti d'attacco che serve Ricci, il quale calcia con forza ma Okoye respinge, arriva sulla ribattuta però Linetty che rimette in mezzo; la devia ancora Okoye ma la palla è buona per Adams abile ad aspettare un secondo prima di calciare mandando così fuori tempo il portiere bianconero e insaccando in rete da due passi. Il primo tempo termina così sull'1-0 per il Torino.

Torino-Udinese, il secondo tempo: esordio di Perciun e rete di Dembele — L'avvio di secondo tempo vede più propositiva l'Udinese che arriva in un paio di circostanze al tiro per impensierire Vanja. Il portiere serbo riesce comunque a respingere le conclusioni prima di Lovric e poi di Atta, entrambe da ottima posizione. L'unica chance per il Torino nei primi dieci minuti di ripresa è un contropiede di Adams (che viene lanciato dalle retrovie da un bel pallone di Biraghi) ma lo scozzese non riesce a vincere l'uno contro uno con Solet che gli porta via la palla. Al 18' del secondo tempo Vanoli decide di sostituire due giocatori inserendo Karamoh e Walukiewicz al posto di Ricci e Pedersen. Il tecnico granata decide così di passare ad un 4-3-3 nel quale Casadei, Linetty e Gineitis sono i centrocampisti mentre Elmas e Karamoh i due attaccanti esterni ai fianchi di Adams. Al 21' è ancora la formazione di Runjaic a rendersi pericolosa con il cross di Payero nell'area piccola al termine di una bella azione manovrata e a Vanja battuto ci pensa Maripan a spazzare un pallone pericolosissimo nell'area piccola. L'Udinese nonostante le occasione fallite non demorde e attacca con continuità anche nella fase centrale del secondo tempo. Una potenziale occasione per il Toro poteva esserci con Gineitis che disponeva di un lungo contropiede in campo aperto ma superata la metà campo ha calciato debolmente e Okoye ha parato agevolmente. Per il quarto d'ora finale Vanoli manda in campi due giovani, uno come Dembele che la prima squadra la conosce bene e l'altro è invece Perciun, giovane trequartista classe 2006, che fa il suo esordio in Serie A. Ed è proprio dai piedi di Perciun che parte il cross per il 2-0 del Toro: il traversone basso dalla destra del 19enne granata coglie impreparato Solet che sbaglia l'intervento regalando palla in area a Dembele, il francese ringrazia e segna il gol del raddoppio all'85'. Nel finale di gara entra in campo anche Tameze che sostituisce uno stremato Casadei. Per il Toro arriva così una vittoria casalinga dopo il successo di metà marzo contro l'Empoli: Vanoli porta a casa lo scontro diretto e custodisce il decimo posto.