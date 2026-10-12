Il Torino vince con l'Udinese e trova la prima vittoria tra le mura amiche in campionato nella gara valida per il sesto turno della Serie A 2026/27. La sblocca Braganca al 37', dopo un primo tempo in cui il match fatica a decollare. Il portoghese approfitta di una girata di Adams che va sul palo e infila il tap-in. L'Udinese trova il pareggio al 43' con Ekkelenkamp. A metà ripresa Kulenovic riporta avanti i granata, sfruttando un errore da matita rossa in uscita di Okoye. Il risultato non cambia più. L'arbitro Crezzini fischia la fine del match, decretando il secondo successo in campionato di Ignazio Abate e di marca granata nella sesta giornata di questa Serie A 2026/27. Gara tranquilla dal punto di vista degli interventi: ammonito solo Bertola dell'Udinese all'89'.

Torino-Udinese 2-1: il tabellino

TORINO-UDINESE 2-1

Reti: pt 36 Bragança, pt 43’ Ekkelenkamp, st 22’ Kulenovic

TORINO FC (3-5-2): Perri; Comuzzo, Coco, Rodriguez (st 1’ Ismajli); Belghali, Bragança (st 3’ Ilkhan, st 31’ Gineitis), Mandragora, Oristanio (st 3’ Vlašić), Cacciamani; Adams(st 18’ Kulenovic), Simeone. A disposizione: Mascardi, Siviero, Patterson, Biraghi, Cömert, Aboukhlal, Pellegri, Casadei, Fitz-Jim, Zapata. Allenatore: Abate.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah (st 14’ Bertola), Solet, Ebosse; Vojvoda (st 28’ Alaba), Karlstrom, Zarraga (st 28’ Jovanovic), Kamara (st 36’ Arizala); Ekkelenkamp, Chakvetadze; Unai Gomez (st 28’ Davis). A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Palma, Kabasele, Miller. Allenatore: Runjaić.