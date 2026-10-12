La partita cambia quando davanti hai finalmente un riferimento e a centrocampo Gine ti ha dato un po' di fisicità che non hai avuto con Rolly-Bragança o poi Ilkhan. In due lì hai pagato. Bene anche l'approccio di Vlasic. Tra le due punte doveva uscire Simeone. #sft #torinofc