Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Torino e Udinese

Andrea Falchero

Il Torino di Ignazio Abate conquista la sua prima vittoria casalinga in campionato superando 2-1 l'Udinese in una gara intensa ed equilibrata. A decidere l'incontro sono i cambi e le reti dei granata: il match si sblocca con il gol di Bragança, mentre a suggellare il successo è il subentrato Kulenović, che sfrutta al meglio un rocambolesco errore difensivo tra Okoye e Bertola regalando tre punti fondamentali a mister Abate.

Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Torino e Udinese:

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