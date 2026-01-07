Torino-Udinese, le formazioni ufficiali: Njie a sorpresa dal primo minuto

Le scelte ufficiali di formazione dei due allenatori, Marco Baroni e Kosta Runjaic, per la sfida tra granata e friulani valevole per la diciannovesima giornata di Serie A

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Torino-Udinese, match valido per la 19^ giornata di Serie A che chiuderà il girone d'andata dei granata. Per dare seguito al successo di domenica a Verona, Baroni conferma Paleari in porta e il trio difensivo composto da Ismajli, Maripan e Coco. A centrocampo la novità Casadei a sinistra, insieme a Ilkhan e Vlasic. Sugli esterni, complice l'assenza di Pedersen, Lazaro a destra e continuità per Aboukhlal a sinistra. Davanti, a sorpresa, Njie fa il suo esordio in carriera dal primo minuto in Serie A in compagnia di Simeone. Di seguito le formazioni di questa sfida dell'Olimpico Grande Torino.