Al termine della sfida vinta dal Torino per 2-1 si è presentato ai microfoni di Dazn Cesare Casadei, autore del gol valso i tre punti. Di seguito le sue dichiarazioni.

Possiamo dire che il Torino è salvo?

“Sappiamo soltanto che mancano ancora diverse partite da giocare. Quello che facciamo è dare il nostro massimo. Non guardiamo la classifica, vogliamo migliorare partita per partita poi alla fine quando tutto finirà ci guarderemo in faccia per capire cosa dovremo migliorare e cosa abbiamo fatto di buono”.

D’Aversa ti ha tenuto sul pezzo, soprattutto nel primo tempo, per 45 minuti. Non ha mai smesso di darti consigli. Segnando ti sei levato un bel peso dalle spalle…

“Perché non ci senti in allenamento… (ride). Il mister ci tiene con tutti, è così. Ci trasmette energia, è il suo modo di trasmetterci passione. Siamo contenti per la vittoria di oggi perché penso sia meritata”.

Nello spogliatoio ti ha detto qualcosa? Sei entrato proprio con un altro spirito nel secondo tempo…

“No, in realtà no. Nel primo tempo, devo dire la verità, ero un po’ sulle gambe, soprattutto nei primi venti minuti. Poi mano a mano, giocando, mi sono un po’ sbloccato ed è andata meglio. Però sì, nel primo tempo ero un po’ bloccato. Sarà il caldo…”