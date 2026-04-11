Al termine del match vinto dai granata contro l'Hellas Verona, l'allenatore del Torino Roberto D'Aversa ha fornito un commento ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue dichiarazioni:

Si può godere questi tre punti col sorriso?“Era una partita importante. Il primo tempo, molto probabilmente, è frutto dell’importanza che ho dato io alla partita. Responsabilità mia, ho caricato troppo la partita. Eravamo davvero molto contratti, è stato il più brutto primo tempo da quando sono qui, ma nel secondo tempo siamo scesi in campo convinti di fare risultato pieno. L’unico dispiacere è il gol annullato ad Adams per questione di millimetri perché abbiamo accusato il colpo, ma nonostante il Verona avesse messo tanti attaccanti, abbiamo subito poco”. Da quando è arrivato non ha mai cambiato i tre difensori. Squadra che vince non si cambia?“Per avere conoscenze devono giocare insieme. Ismajli lo conosco, è coraggioso e permette di tenere la linea difensiva abbastanza alta. Oggi bisogna sottolineare secondo me l’ingresso di giocatori come Maripan e Biraghi, che si allenano duramente senza dire una parola. Sono più felice per loro che per altri, così come per Marianucci che è entrato e ha dato il suo contributo. Se mi mettono in difficoltà durante la settimana, avranno sicuramente l’opportunità la domenica”.

Ha parlato molto con Casadei per tenerlo sul pezzo, è contento di lui?“Nel primo tempo non ha fatto benissimo ma è normale, non è facile riprendere il ritmo di gara e poi oggi faceva caldo, avendo anche un giorno in meno per recuperare rispetto al Verona. Nel secondo tempo però ha dimostrato di poter spostare gli equilibri. Deve essere più convinto del fatto che può fare 95’ come ha fatto nel secondo tempo”. Possiamo dire che il Torino è salvo?“Io nel pregara ho detto ai ragazzi di ricordare il momento che stavamo vivendo non molto tempo fa. Non ci possiamo permettere di abbassare la guardia per l’importanza del club e dei suoi tifosi, oltre che per la qualità dei giocatori. Avevo chiesto oggi di portare a casa un risultato pieno che ci avvicina molto probabilmente al primo obiettivo, che purtroppo era quello di lottare per non retrocedere. Ora si può giocare in maniera più spensierata, ma sempre lavorando bene durante la settimana. La squadra ha dimostrato che quando è sul pezzo e lavora duramente durante la settimana, ottiene risultati. Sono gli stessi ragazzi che si sono ritrovati in difficoltà e poi si sono tirati fuori, è solo ed esclusivamente merito loro se possiamo ragionare su un obiettivo diverso, ossia andare a prendere le squadre che sono davanti a noi”. Quanto le farebbe piacere ritrovare il pubblico nel finale di stagione?“Bisogna lavorare per fare risultati affinchè possano cambiare i rapporti; i nostri tifosi hanno sempre dimostrato la loro importanza”.

Quanto è bello avere uno come Simeone, che non si risparmia mai?“Giocatori come Simeone, Vlasic e Adams sono giocatori forti. Anche Chè è forte, deve ancora recuperare la migliore condizione e mi dispiace che gli abbiano annullato un bellissimo gol che aveva fatto, per questione di millimetri”.