Al termine di Torino-Verona 2-1, l'attaccante granata Giovanni Simeone ha rilasciato ha parlato ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue dichiarazioni:

Ti ha portato fortuna entrare con tuo figlio in braccio…

“Sì è la prima volta che entra e poi oggi fa tre mesi ed era il giorno giusto per dedicargli un gol”

Da oggi lo devi portare dietro ogni volta…

“Infatti da oggi me lo porto ovunque.”

Subito dopo il gol sei corso da Salvatore Sullo. Vi siete detti qualcosa?

“Sono andato da lui perché ieri stavamo facendo i tiri e non ne mettevo una. Lui mi diceva: 'Stai tranquillo, fallo domani'. Aveva ragione”.