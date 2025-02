Torino, visita al Monza: un successo per chiudere ogni discorso sulla salvezza

Domenica all'ora di pranzo i granata faranno visita alla società brianzola, ultima in classifica, con l'obiettivo di fare i punti salvezza

Federico De Milano Redattore 25 febbraio - 10:00

Restano da giocare soltanto altre 12 partite e la prima stagione targata Paolo Vanoli al Torino sarà conclusa. I sogni per una lotta europea che erano nati dopo il formidabile inizio di campionato sono tramontati in fretta dopo i mesi bui a fine 2024. Il Toro adesso ha 31 punti in classifica e ne mancano quindi circa 9 per concludere senza alcuna sofferenza questa stagione. La prima delle ultime 12 gare di questa Serie A per i granata sarà contro il Monza: domenica alle 12:30 Samuele Ricci e compagni saranno infatti all'U-Power Stadium per sfidare i biancorossi ultimi in classifica.

Vanoli a Monza cerca continuità di rendimento dal suo Torino — La partita di Monza sarà un'occasione per sfidare una squadra che sta trascorrendo un'annata molto complicata con l'ultimo posto in classifica e appena 14 punti raccolti in 26 giornate. Vincere contro il fanalino di coda per il Torino sarebbe un bel risultato perché darebbe continuità al recente successo casalingo con il Milan e testimonierebbe che il ko a Bologna è stato solamente un incidente di percorso. Prima di quella sconfitta però i granata erano riusciti ad inanellare sette risultati utili di fila (pur con sei pareggi) e questo aveva aiutato Vanoli a togliersi dal fango allontanandosi dalle ultime tre posizioni, che sembravano molto vicine al termine del periodo negativo vissuto nei mesi scorsi. Il tecnico ex Venezia chiede infatti al suo Toro di mostrare quella continuità vista prima della sfida del Dall'Ara perché è ciò che serve per il salto di qualità e anche per accumulare un buon umore e fiducia nei propri mezzi, ingredienti fondamentali per fare bene.

Obiettivo 3 punti per chiudere il prima possibile il discorso salvezza — Con 12 partite ancora da giocare il traguardo dei 40 punti non sembra difficile da raggiungere (essendo a quota 31), tuttavia in calendario ci sono ancora alcune partite difficili. Il Torino in questi ultimi tre mesi di stagione deve ancora vedersela con alcune squadre forti come Lazio, Napoli, Inter e Roma. Sarà quindi importante sfruttare al massimo le occasioni sulla carta meno complicate per mettersi punti preziosi in tasca. Avvicinare quota 40 punti il prima possibile sarà fondamentale per giocarsi poi in primavera le ultime partite liberi di testa e permettere così a Vanoli di lavorare anche magari su alcuni concetti nuovi in vista della prossima annata. La sfida di domenica all'U-Power Stadium contro il Monza di Alessandro Nesta dovrà quindi essere affrontata nel migliore dei modi per non fare come all'andata quando i granata non sono andati oltre un pareggio sprecando così due punti che oggi sarebbero stati utili in classifica.