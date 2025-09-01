Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata di Torino-Fiorentina!

Seconda giornata di Serie A con un piglio decisamente diverso per il Torino di Baroni: dopo la pesantissima sconfitta in casa dell'Inter, per i granata è arrivato un pareggio casalingo contro la Fiorentina. Primo punto per il nuovo tecnico con il Toro. Sfida, dunque, senza reti ma che ha visto alcuni giocatori emergere per qualità di gioco messa in mostra: ora tocca a voi sceglierli. Come ogni anno, infatti, è ripartito anche il Toro News Award, giunto ormai alla nona edizione. Il nostro sondaggio che accompagna tutta la stagione vi permetterà di assegnare il premio per il miglior calciatore del Torino della stagione 2025/2026. Dopo i risultati della scorsa giornata, che hanno visto primeggiare Ilkhan (e sullo sfondo Israel e Simeone) ora la palla passa nuovamente a voi lettori di Toro News: chi sono stati i granata migliori di Torino-Fiorentina?
Le regole del Toro News Award—
Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell’albo d’oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).
Toro News Award 2024/2025, la classifica—
5 PUNTI: Ilkhan
3 PUNTI: Israel
1 PUNTO: Simeone
L'albo d'oro del Toro News Award—
2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
