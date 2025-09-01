Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata di Torino-Fiorentina!

Seconda giornata di Serie A con un piglio decisamente diverso per il Torino di Baroni: dopo la pesantissima sconfitta in casa dell'Inter, per i granata è arrivato un pareggio casalingo contro la Fiorentina. Primo punto per il nuovo tecnico con il Toro. Sfida, dunque, senza reti ma che ha visto alcuni giocatori emergere per qualità di gioco messa in mostra: ora tocca a voi sceglierli. Come ogni anno, infatti, è ripartito anche il Toro News Award, giunto ormai alla nona edizione. Il nostro sondaggio che accompagna tutta la stagione vi permetterà di assegnare il premio per il miglior calciatore del Torino della stagione 2025/2026. Dopo i risultati della scorsa giornata, che hanno visto primeggiare Ilkhan (e sullo sfondo Israel e Simeone) ora la palla passa nuovamente a voi lettori di Toro News: chi sono stati i granata migliori di Torino-Fiorentina?