Nei minuti precedenti alla sfida tra Bologna e Torino, seconda gara della sesta giornata della Serie A, Davide Vagnati ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Di seguito le parole.
PREPARTITA
Vagnati pre Bologna-Torino: “Dobbiamo dare continuità”
Le dichiarazioni del dt del Torino nel prepartita
L'importanza di dare continuità lo ha trasmesso Baroni alla squadra?
"Sicuramente è una gara importante. Dobbiamo dare continuità. Abbiamo avuto poco tempo come loro, abbiamo avuto tempo solo ieri. Dobbiamo cercare di dare il massimo perché giochiamo contro una squadra ben organizzata e forte".
