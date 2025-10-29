Toro News
PREPARTITA

Vagnati pre Bologna-Torino: “Dobbiamo dare continuità”

Le dichiarazioni del dt del Torino nel prepartita
Matteo Curreri

Nei minuti precedenti alla sfida tra Bologna e Torino, seconda gara della sesta giornata della Serie A, Davide Vagnati ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Di seguito le parole.

L'importanza di dare continuità lo ha trasmesso Baroni alla squadra?

"Sicuramente è una gara importante. Dobbiamo dare continuità. Abbiamo avuto poco tempo come loro, abbiamo avuto tempo solo ieri. Dobbiamo cercare di dare il massimo perché giochiamo contro una squadra ben organizzata e forte".

