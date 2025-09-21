Nei minuti precedenti al fischio d'inizio di Torino-Atalanta, match valido per la quarta giornata della Serie A 2025/2026, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN il dt Davide Vagnati. Di seguito le sue parole
PREPARTITA
Vagnati pre Torino-Atalanta: “Serve furore di Roma. Auguro il meglio a Juric”
Le dichiarazioni del dt granata nel pre-partita
Che partita si aspetta?
"Ogni partita è qualcosa di diverso. Bisogna dimostrare furore mostrato con la Roma e riproporlo in ogni partita"
Le aspettative sul mercato?
"Sono quelle che mostri in campo. Sulla carta si fanno tanti discorsi ma conta cosa si sviluppa in campo la domenica"
Juric lo ha sentito, lo ha incontrato
"Gli auguro il meglio dopo l'esperienza a Torino. Ma pensiamo alla partita che è molto importante"
