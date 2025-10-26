Manca pochissimo al fischio d'inizio della gara valevole per l'ottava giornata di Serie A. Prima dell'inizio di Torino-Genoa, il DT granata Davide Vagnati ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.
PREPARTITA
Vagnati pre Torino-Genoa: “Simeone e Adams in questo modulo possono fare bene”
Le parole dei protagonisti a pochi minuti dall'inizio della sfida tra granata e rossoblu
Momento di entusiasmo dopo il Napoli che però va maneggiato contro il Genoa. Serve esperienza in questo momento? "L'entusiasmo porta autostima e aiuta. La squadra ha lavorato bene durante la settimana".
Adams ha trovato continuità e con Simeone cresce l’affinità. Li immaginava cosi affiatati?"Penso che possono crescere molto insieme. Hanno delle caratteristiche che permettono loro di giocare insieme e allenandosi, con questo modulo, possono fare bene"
