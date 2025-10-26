Toro News
PREPARTITA

Vagnati pre Torino-Genoa: “Simeone e Adams in questo modulo possono fare bene”

Le parole dei protagonisti a pochi minuti dall'inizio della sfida tra granata e rossoblu
Eugenio Gammarino

Manca pochissimo al fischio d'inizio della gara valevole per l'ottava giornata di Serie A. Prima dell'inizio di Torino-Genoa, il DT granata Davide Vagnati ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Momento di entusiasmo dopo il Napoli che però va maneggiato contro il Genoa. Serve esperienza in questo momento? "L'entusiasmo porta autostima e aiuta. La squadra ha lavorato bene durante la settimana".

Adams ha trovato continuità e con Simeone cresce l’affinità. Li immaginava cosi affiatati?"Penso che possono crescere molto insieme. Hanno delle caratteristiche che permettono loro di giocare insieme e allenandosi, con questo modulo, possono fare bene"

Lo stesso Adams ha rilasciato alcune dichiarazioni nel prepartita: leggile qui. 

