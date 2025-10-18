Vagnati pre Torino-Napoli: “Non ci sono società e Baroni: siamo tutti insieme”

Le parole dei protagonisti a pochi minuti dall'inizio della sfida tra granata e azzurri

Davide Bonsignore Redattore 18 ottobre - 17:28

Manca pochissimo al fischio d'inizio della gara valevole per la settima giornata di Serie A. Prima dell'inizio di Torino-Napoli, il DT granata Davide Vagnati ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Partiamo dalla formazione, con la doppia punta: il 3-4-1-2 può rappresentare il vestito tattico del Torino? “Non guardo agli schemi, è interpretazione del gioco, voglia e aggressione. Avere due giocatori davanti può essere interessante, siamo curiosi e ottimisti. Abbiamo giocatori importanti”.

A Roma si è visto un ottimo Torino, non al meglio difensivamente. Cosa vi aspettate in società dalla squadra e da Baroni? “È sbagliato parlare di società e Baroni, siamo tutti insieme, tutti vogliamo fare bene e ci aspettiamo tanto da questa partita”.

Come sta Zapata? “Secondo me la chiave sarà quando inizierà a fare minuti e fare contrasti che magari gli fanno avere la sensazione di star bene. È un giocatore straordinario lui”.