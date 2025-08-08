Valencia-Torino, i convocati di Baroni: c’è Zapata! Simeone e Ngonge…

Pronti, partenza, via. Tutto pronto per l'ultima amichevole di questa preparazione estiva per il Torino di Marco Baroni, in procinto di partire in direzione Valencia. L'occasione è il Trofeo Naranja (in valenciano Trofeu Taronja), ormai tradizione del calcio spagnolo a partire dal 1970, anche se la prima edizione si è giocata ancora prima: nel 1959. Per la trasferta di Valencia, in programma nella giornata di domani, sabato 9 agosto, a partire dalle ore 21, il tecnico granata Baroni ha deciso di convocare 24 giocatori. Tra questi figura il grande rientro di Duvan Zapata. Presente anche il nuovo acquisto Simeone e anche Ngonge. A non partire per la Spagna è, invece, Adam Masina. La sfida sarà trasmessa in diretta su DAZN, mentre gli abbonati per la prossima stagione potranno vederla gratuitamente su Torino Channel. Di seguito i convocati per il Torino.