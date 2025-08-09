Valencia-Torino, le formazioni ufficiali: Anjorin e Casadei a centrocampo

Il Torino scende in campo questa sera alle ore 21 contro il Valencia per disputare una gara amichevole valida per lo storico torneo del club spagnolo Naranja. Il tecnico granata Marco Baroni ha scelto di affidarsi ancora al suo 4-2-3-1 con Casadei e Anjorin in mezzo al campo, confermo poi Adams come unica punta mentre alle sue spalle ci sono Gineitis, Vlasic e Aboukhlal.