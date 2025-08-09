Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor partite Valencia-Torino, le formazioni ufficiali: Anjorin e Casadei a centrocampo

prepartita

Valencia-Torino, le formazioni ufficiali: Anjorin e Casadei a centrocampo

Valencia-Torino, le formazioni ufficiali: Anjorin e Casadei a centrocampo - immagine 1
Le scelte di formazione ufficiale dei granata e del Valencia per questa gara amichevole che si gioca in terra spagnola
Federico De Milano
Federico De Milano Redattore 

Il Torino scende in campo questa sera alle ore 21 contro il Valencia per disputare una gara amichevole valida per lo storico torneo del club spagnolo Naranja. Il tecnico granata Marco Baroni ha scelto di affidarsi ancora al suo 4-2-3-1 con Casadei e Anjorin in mezzo al campo, confermo poi Adams come unica punta mentre alle sue spalle ci sono Gineitis, Vlasic e Aboukhlal.

TORINO (4-2-3-1): Israel; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Anjorin, Casadei; Gineitis, Vlasic, Aboukhlal; Adams. Allenatore: Marco Baroni.

VALENCIA (4-2-3-1): Agirrezabala; Foulquier, Tarrega, Copete, Gaya; Pepelu, Javi Guerra; Diego Lopez, Raba, Rioja; Hugo Duro. Allenatore: Carlos Corberan.

Leggi i
commenti
Partite: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA