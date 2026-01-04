Verona-Torino 0-1 al 45′: Simeone non spreca il regalo e firma il vantaggio

Tante incognite, tanti cambi: non solo i problemi fisici, ma anche le questioni di mercato e le competizioni internazionali mettono in difficoltà Baroni. Davanti al solito Paleari, il rientro in gruppo di Coco dopo la Coppa d'Africa ha convinto il tecnico a schierarlo al fianco di Maripan e Ismajli. Sulla destra Lazaro prende il posto dell'infortunato Pedersen, mentre Aboukhlal, dall'altra parte, supera Biraghi nel ballottaggio per rimediare all'influenza di Nkounkou. I dubbi della dirigenza dopo le sue prestazioni negative portano Asllani fuori dai titolari, con la gioia dei tifosi nel vedere Ilkhan dal 1'. Da mezzali, confermati Vlasic e Gineitis. In avanti ancora panchina per Duvan Zapata: la coppia titolare è Simeone-Adams.

Verona-Torino, il primo tempo: decide il "Cholito" Simeone

Il Toro si presenta a Verona per rifarsi dopo la sconfitta casalinga contro il Cagliari e dimostra di aver imparato la lezione: i granata iniziano la gara con grande grinta e già dopo 9 secondi trovano la prima conclusione della partita, a firma Simeone. I primi 4 minuti sono interamente di competenza Torino: i granata, arrembanti, si affidano ai propri centrocampisti e riescono, anche sugli sviluppi di un corner, a creare mischie pericolose nell'area gialloblù. Il Toro spinge e pressa, mandando in difficoltà il Verona anche nel possesso difensivo. Baroni punta su questo a ragion veduta: al 10' Bernede sbaglia completamente un retropassaggio, su cui non arriva Nelsson ma Simeone. Il "Cholito" accetta il regalo, si invola a difesa battuta verso la porta e supera Montipò aprendo il destro e infilando un piazzato alla sinistra del numero 1 gialloblù. Il Verona prova a reagire con i propri gioielli: dopo due minuti Giovane sfrutta un'ottima percussione per guadagnare il primo corner del match a favore, che si conclude però con un nulla di fatto. Gli scaligeri si aggrappano soprattutto agli errori in disimpegno del Toro, ma i granata quando salgono sono più pericolosi. Verso la metà di frazione Vlasic recupera un pallone nella propria area, si fa 50 metri palla al piede e riesce a servire Adams. La conclusione dello scozzese è respinta ma favorisce Lazaro che può sferrare un tiro di grande potenza deviato in angolo da Montipò. Un minuto dopo è ancora il capitano granata a rendersi pericoloso, con un tiro da distanza ravvicinata respinto dall'estremo difensore gialloblù, su un'azione poi fermata per fuorigioco. La seconda metà del primo tempo trova molti meno guizzi. La gara si fa più combattuta ma soprattutto tramite i contrasti a centrocampo. Qualche tentativo di affondo che non porta brividi da entrambe le parti conduce il match all'intervallo sul risultato di 0-1.