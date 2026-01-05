Verona-Torino 0-3, l’analisi dei gol: ottimo lancio di Ismajli, Casadei chirurgico

Il 2026 del Torino inizia con un ottimo successo sul campo del Verona. Per mister Marco Baroni arriva una vittoria preziosa sul campo della sua ex squadra e ringrazia i gol di Simeone nel primo tempo più quelli di Casadei e Njie nella ripresa. Per il Toro arriva quindi un'iniezione di morale che può essere molto utile in vista degli altri impegni non semplici di questo mese di gennaio tra Serie A e Coppa Italia. Nel primo tempo i granata hanno attaccato molto e la rete dell'argentino premia gli sforzi di squadra mentre nel secondo tempo sono stati decisivi i cambi dalla panchina con le reti dei due giovani classe 2003 e 2005 che hanno approfittato al meglio degli spazi in contropiede lasciati dalla difesa gialloblù. Di seguito l'analisi delle tre azioni che hanno deciso la sfida del Bentegodi, valida per il 18° turno di campionato.