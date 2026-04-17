Dopo i sei punti conquistati contro Pisa e Verona, il Toro va a caccia della terza vittoria consecutiva, un traguardo che manca dalla stagione 2018/2019, quando i granata superarono Atalanta, Chievo Verona e Frosinone. Domenica alle 12:30, allo stadio Giovanni Zini, è in programma Cremonese-Torino, gara valida per la 33ª giornata di Serie A. La squadra di D’Aversa ha ormai messo al sicuro la salvezza, salendo a quota 39 punti e portandosi a +12 su Lecce e Cremonese, entrambe ferme a 27. L’obiettivo, ora, è dare continuità al momento positivo e chiudere al meglio la stagione. Situazione opposta per i grigiorossi, ancora pienamente coinvolti nella lotta per non retrocedere: la sfida contro il Toro rappresenta un’occasione importante per provare ad allungare sui salentini, impegnati lunedì nello scontro diretto con la Fiorentina. Di seguito tutte le informazioni per seguire il match in TV e streaming.

Cremonese-Torino: dove vedere la partita

Diretta testuale su Toro News

Cremonese-Torino sarà trasmessa dae sarà visibile sulle smart tv compatibili con l'apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, OneS, OneX, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Sarà inoltre disponibile per gli abbonati Sky che hanno attivato il pacchetto Zona DAZN: in questo caso la partita andrà in onda su Sky Italia, su DAZN 1 (canale 214). Grazie a DAZN sarà possibile vedere Cremonese-Torino in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando l'app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.Come tutte le scorse stagioni, anche quest'anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire le partite dei granata in diretta testuale e anche Cremonese-Torino è tra esse. Per leggere tutti gli aggiornamenti basterà accedere qui sul sito Internet, ma anche tramite il, con pure tutti gli aggiornamenti del pre e del post partita oltre a quelli in live.