Tutte le info su come seguire in diretta e dove vedere la partita valida per la 33^ giornata del campionato di Serie A
Culto: "Claudio Bonomi, Messi per un giorno" (VIDEO)
Cremonese-Torino: dove vedere la partitaCremonese-Torino sarà trasmessa da DAZN e sarà visibile sulle smart tv compatibili con l'apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, OneS, OneX, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Sarà inoltre disponibile per gli abbonati Sky che hanno attivato il pacchetto Zona DAZN: in questo caso la partita andrà in onda su Sky Italia, su DAZN 1 (canale 214). Grazie a DAZN sarà possibile vedere Cremonese-Torino in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando l'app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.
Diretta testuale su Toro NewsCome tutte le scorse stagioni, anche quest'anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire le partite dei granata in diretta testuale e anche Cremonese-Torino è tra esse. Per leggere tutti gli aggiornamenti basterà accedere qui sul sito Internet, ma anche tramite il nostro account social su X, con pure tutti gli aggiornamenti del pre e del post partita oltre a quelli in live.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti