Verso Napoli-Torino: dove vedere la gara in TV e streaming

Napoli-Torino: dove vedere la partita

Napoli-Torino sarà trasmessa da DAZN, sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Sarà inoltre disponibile per gli abbonati Sky che hanno attivato il pacchetto Zona DAZN: in questo caso la partita andrà in onda su Sky Italia, su DAZN 1 (canale 214). Grazie a DAZN sarà possibile vedere Napoli-Torino in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.