Roberto D'Aversa vuole confermare l'esordio convincente, impreziosito dalla vittoria contro la Lazio, ma il suo Toro, nella gara di venerdì 6 marzo alle ore 20:45, che aprirà il 28° turno di Serie A, troverà di fronte a sé il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona. I granata desiderano mettersi al più presto al riparo dalla zona retrocessione, che dista sei lunghezze. I ragazzi di Antonio Conte (grande amico di D'Aversa), nonostante gli innumerevoli infortuni, per ultimo quello di Lobotka, stanno lottando con i denti per mantenere il posto in Champions League, forti della vittoria conquistata allo scadere per 2-1 contro il Verona, grazie al ritorno al gol di Lukaku. All'andata la sfida terminò 1-0 in favore del Toro, con il più classico dei gol dell'ex targato Simeone. Chissà che proprio l'argentino non riesca a ripetersi, anche per dare continuità alla rete siglata contro la Lazio, in un match che si prospetta comunque in salita per i granata. Di seguito tutte le informazioni sulle modalità per seguire il match in TV e streaming.
PREPARTITA
Verso Napoli-Torino: dove vedere la gara in TV e streaming
Napoli-Torino: dove vedere la partita—
Napoli-Torino sarà trasmessa da DAZN, sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Sarà inoltre disponibile per gli abbonati Sky che hanno attivato il pacchetto Zona DAZN: in questo caso la partita andrà in onda su Sky Italia, su DAZN 1 (canale 214). Grazie a DAZN sarà possibile vedere Napoli-Torino in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.
Diretta testuale su Toro News—
Come tutte le scorse stagioni, anche quest’anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire le partite dei granata in diretta e anche Napoli-Torino è tra esse. Per leggere tutti gli aggiornamenti basterà accedere qui sul sito Internetma anche tramite il nostro account social su X, con pure tutti gli aggiornamenti del pre e del post partita oltre a quelli in live.
