Toro News
PREPARTITA

Verso Napoli-Torino: dove vedere la gara in TV e streaming

Tutte le info su come seguire in diretta e dove vedere la partita valida per la 28^ giornata del campionato di Serie A
Andrea Novello
Andrea Novello Redattore 

Roberto D'Aversa vuole confermare l'esordio convincente, impreziosito dalla vittoria contro la Lazio, ma il suo Toro, nella gara di venerdì 6 marzo alle ore 20:45, che aprirà il 28° turno di Serie A, troverà di fronte a sé il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona. I granata desiderano mettersi al più presto al riparo dalla zona retrocessione, che dista sei lunghezze. I ragazzi di Antonio Conte (grande amico di D'Aversa), nonostante gli innumerevoli infortuni, per ultimo quello di Lobotka, stanno lottando con i denti per mantenere il posto in Champions League, forti della vittoria conquistata allo scadere per 2-1 contro il Verona, grazie al ritorno al gol di Lukaku. All'andata la sfida terminò 1-0 in favore del Toro, con il più classico dei gol dell'ex targato Simeone. Chissà che proprio l'argentino non riesca a ripetersi, anche per dare continuità alla rete siglata contro la Lazio, in un match che si prospetta comunque in salita per i granata. Di seguito tutte le informazioni sulle modalità per seguire il match in TV e streaming.

Napoli-Torino: dove vedere la partita

—  

Napoli-Torino sarà trasmessa da DAZN, sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Sarà inoltre disponibile per gli abbonati Sky che hanno attivato il pacchetto Zona DAZN: in questo caso la partita andrà in onda su Sky Italia, su DAZN 1 (canale 214). Grazie a DAZN sarà possibile vedere Napoli-Torino in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.

Diretta testuale su Toro News

—  

Come tutte le scorse stagioni, anche quest’anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire le partite dei granata in diretta e anche Napoli-Torino è tra esse. Per leggere tutti gli aggiornamenti basterà accedere qui sul sito Internetma anche tramite il nostro account social su X, con pure tutti gli aggiornamenti del pre e del post partita oltre a quelli in live.

