Archiviata la prima delle tre partite che, per il Torino - con grande ironia del calendario -, arrivano nel momento perfetto. Il momento perfetto per diversi aspetti: in primis perché, quando si ritrova a doversi procurare la propria permanenza nel massimo campionato, il Toro affronta le dirette concorrenti. Il momento perfetto anche perché ora, dopo il cambio di allenatore, sembra che la squadra granata abbia trovato un atteggiamento diverso: deciso e determinato, cinico e pragmatico. Momento di dimostrazioni per D'Aversa e i suoi. Soprattutto in casa, all'Olimpico Grande Torino, dove a partire dalle 15:00 di sabato 11 aprile i granata sfideranno un Verona all'ennesima "ultima chiamata".

Hellas Verona: ogni settimana un'ultima chiamata

Torino: un aspetto da tenere e uno da cambiare

Per gli ospiti queste ultime settimane hanno solo due esiti:per la salvezza overso la retrocessione. I gialloblù, ora allenati da Sammarco dopo l'esonero di Zanetti, si trovano penultimi in classifica, alla pari dell'ultima, il Pisa, a quota 18 punti. Sono 9 le lunghezze di distanza dalla zona salvezza e ipotizzare di recuperare questa distanza in 5 partite sembra davvero complicato. Davanti, però, Lecce e Cremonese non stanno facendo troppo bene e i gialloblù possono ancora sperare che con qualche risultato estremamente positivo la corsa alla salvezza si possa riaprire.per l'Hellas Verona.Dall'altra parte, invece, ilha la salvezza nelle proprie mani e ora, più che accarezzarla, la sta proprio toccando. Il Toro vince a Pisa e porta a casa tre punti fondamentali,(Pisa-Verona-Cremonese) con grande cinismo. Proprio questo l'aspetto da copiare e incollare: a + 9 dalla zona salvezza e quota 36 punti raggiunta, il Toro deve mantenere una caratteristica conquistata con tanta fatica: lache capitano in un match. Dall'altra parte, tifosi, addetti ai lavori e chiunque abbia guardato Pisa-Torino spera certamente in un altro spettacolo: la gara della Cetilar Arena è stata uno. Bene il cinismo, ma soprattutto contro squadre contro le quali ci si può aspettare di più,e deve farlo già contro il Verona.