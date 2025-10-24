Vieira pre Torino-Genoa: “Serve concretezza. Il Toro ha tanta qualità”

Le parole dell'allenatore dei rossoblù a due giorni dalla sfida con i granata valida per l'ottavo turno di Serie A

Matteo Curreri 24 ottobre 2025 (modifica il 24 ottobre 2025 | 16:26)

A due giorni dalla sfida tra Torino e Genoa, valida per l'ottava giornata di Serie A, l'allenatore dei rossoblù Patrick Vieira è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

Con che spirito andate a giocare domenica?

"Abbiamo lo spirito giusto per cercare di fare una bella partita. E' stata una settimana in cui ho visto determinazione, in cui i giocatori si sono preparati benissimo per affrontare una squadra con tanta qualità individuale e sarà una partita difficile".

E' stata una settimana di critiche. C'è qualcosa che ti ha dato più fastidio o più piacere in questi giorni?

"A darmi fastidio è la classifica che non rispecchia dove vogliamo essere. Io credo che il calcio sia fatto di emozione e di reazione. Dopo il Parma siamo rimasti dispiaciuti per il risultato. Era importante prendere i tre punti e non l'abbiamo fatto. E' importante analizzare la partita che abbiamo fatto e di guardare quello che abbiamo fatto bene e male. Dobbiamo migliorare e siamo consci di questo".

Ti ha fatto piacere che la fiducia della società nei tuoi confronti sia stata espressa anche pubblicamente dal direttore sportivo?

"Lo vedo ogni mattina, parliamo prima e dopo l'allenamento. Parliamo della squadra. Abbiamo una relazione bellissima. Tutti noi utilizziamo la comunicazione per cercare di vincere le partite: è l'obiettivo di tutti. Abbiamo sempre parlato, avuto discussioni e questo fa parte del nostro modo di lavorare".

Come ha trovato la squadra? Ci sarà un cambiamento?

“I giocatori sono stati bene sull’aspetto mentale e fisico. Abbiamo fatto una bella settimana di lavoro. La parte emozionale ci dice che dovremmo cambiare qualcosa. Ma, da allenatore, vedo la parte razionale che mi dice di vedere bene i contenuti delle nostre partite e abbiamo giocato bene contro i nostri avversari. Io credo che ci sono stati degli episodi che hanno cambiato il risultato, dal rigore col Parma al mani col Bologna, e queste sono state le situazioni che potevano darci più punti. Io credo che dobbiamo migliorare sulle occasioni da gol che abbiamo avuto. Dobbiamo migliorare sulla concretezza ed essere più determinati".

Domani che partita si aspetta col Torino? Nei primi 15 minuti col Parma con la palla che girava in orizzontale più velocemente avete trovato più spazio tra le linee, poi quando è rallentato il palleggio avete faticato di più. Dovete migliorare sul giro palla più rapido?

"Credo che contro il Parma loro si sono chiusi e non abbiano fatto circolare la palla velocemente. Io credo che la nostra partita l’abbiamo sempre fatta. Noi dobbiamo migliorare a concludere quello che creiamo. I gol sono importanti".

Hai già provato a far giocare la prima punta più vicina ai trequartisti. E’ la soluzione su cui continuare?

“La cosa importante è capire che noi abbiamo creato molte opportunità. Quando guardo i numeri vedo che siamo una squadra che crea opportunità. E’ un bene, ma dobbiamo fare gol. Sul gioco sono soddisfatto, ma dall’altra parte la classifica dice che abbiamo 3 punti dopo 7 partite… Dobbiamo essere attenti a non guardare la classifica. Credo che siamo sulla strada giusta".

L’infermeria?

"Stanciu ha fatto due giorni d’allenamento con la squadra. Per la partita di domenica è troppo tirato. Marcandalli è ancora fuori. Da lunedì avremo tutti a disposizione. E’ un segno di importante della crescita come società, della relazione del settore medico e la società. Di questo sono orgoglioso”.

Chi ha giocato meno ti sta mettendo in difficoltà?

"Sì, ed è quello che chiedo. L’atteggiamento è sempre ottimo. E’ mancato Thorsby, Martin sta lavorando bene. Sono tutti pronti a giocare. Credo che questo momento di difficoltà lo supereremo velocemente".

A cosa serve quel palleggio prolungato nella metà campo? E’ colpa di chi non si smarca o della poca qualità nei passaggi?

“Credo che se con il Parma non abbiamo vinto è perché non abbiamo fatto tutto bene. E’ vero che è mancata un po’ di velocità per creare spazi, ma abbiamo creato opportunità. Non possiamo sempre ragionare sull’aspetto emotivo. Se non reagissi come si deve con il Toro dovrei cambiare modulo e questo non va bene. Io credo che abbiamo fatto una partita coerente. Siamo mancati sull’ultimo passaggio. Siamo in un momento difficile ma sull’atteggiamento abbiamo sempre fatto la nostra partita. Ne usciremo con l’unione e non ho dubbi che torneremo a fare gol”.

Come si può migliorare sotto porta?

“Dobbiamo creare opportunità in allenamento per cercare di fare gol e avere più fiducia. Abbiamo giocatori di qualità capaci di fare gol".

Come sta Cornet?

“Quando pensiamo all’aspetto emozionale pensiamo al rigore, ma quando lui è entrato è aumentata la qualità. Sta meglio fisicamente, l’ho visto determinato. Il rigore sbagliato ce l’ha dentro ma ha voglia di dare il massimo”.

E’ contento di Carboni?

“Carboni è stato infortunato prima di arrivare. Ci vuole un po’ di tempo. Ha qualità per creare opportunità per fare gol e sta crescendo fisicamente. Tutti però dobbiamo fare di più per uscire da questo momento difficile”.