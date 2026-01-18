Zapata lascia Torino, salta la gara contro la Roma: ecco perché

Non soltanto gli acciacchi di Simeone, ora anche Zapata: il capitano granata ha lasciato il ritiro a Torino per tornare a Bergamo, dove ha la residenza. Secondo quanto trapela il colombiano avrebbe lasciato rapidamente la squadra all'Olimpico Grande Torino per alcuni problemi familiari che l'avrebbero costretto a tornare a casa. In attesa di altri aggiornamenti, la certezza è dunque che Baroni dovrà fare a meno del numero 91 per la gara casalinga contro la Roma. Per il posto al fianco di Ché Adams potrebbe dover stringere i denti l'argentino, mentre si tengono pronti anche Ngonge e Njie, che troveranno sicuramente spazio se non da titolari in ogni caso a gara in corso.