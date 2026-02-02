Adams Ché e trascina il Toro, Petrachi vuole l’ultimo colpo: i temi granata sui giornali

Le notizie sul Torino nei quotidiani di oggi

Andrea Croveri 2 febbraio - 10:31

Il Toro supera con merito il test contro il Lecce, ma deve fare ancora tanto lavoro per riconquistare i tifosi e costruire la propria identità, che dovrà essere lontana dagli ultimi posti della classifica.

Sull'edizione torinese del Corriere della Sera il gol di Adams non viene visto come un punto di arrivo, bensì come un punto di partenza. Adams è in forma, trascina i compagni e regala la vittoria a Baroni: "Segnare e vincere è stato importante per risollevare il morale della squadra dopo una settimana molto difficile", esulta lo scozzese. Capitan Zapata, al rientro da titolare, è invece andato a sbattere contro i guantoni di Falcone: "Gli ho detto che anche all’andata aveva fatto una bella parata sul mio tiro, bisogna accettare quando l’avversario è bravo".

"Vogliamo anche conquistare la fiducia della gente. È normale la loro arrabbiatura" si legge tra le pagine di La Stampa che riporta le parole di Duvan Zapata al termine dell'incontro. Insieme ad Adams anche lui è tornato protagonista, ricomponendo la coppia su cui Vanoli voleva puntare l'anno scorso. "Dobbiamo ripartire da qui sapendo che il margine di errore è sempre meno".

La Gazzetta dello Sport mette in luce anche le prestazioni dei neoacquisti, tutti utilizzati da Baroni nel corso della gara, Marianucci è addirittura già partito titolare. Tra le prestazioni viene elogiata anche quella di Nikola Vlasic, tuttocampista che ha messo a segno anche un ottimo assist di sinistro. Su Baroni: "Lancia Marianucci, punta su Zapata, ripresenta Maripan: mosse vincenti. Senza paura i nuovi tutti dentro: con coraggio nell’ora più delicata".

Anche su Tuttosport si parla della gara contro il Lecce, mettendo a fuoco non soltanto ciò che è avvenuto in campo, ma tra il pubblico. Sugli spalti non si è sentito il solito calore della tifoseria granata, bensì la sua assenza: "Curve vuote, tribuna con qualche presenza in più ma neanche troppe: solo nei Distinti si è potuta vedere qualche macchia di colore coprire il grigio dei seggiolini" scrive il quotidiano. I granata hanno superato l'importante test di ieri e ora la missione è doppia: allontanarsi ancora di più dalla zona retrocessione e riconquistare i tifosi. Intanto, Petrachi cerca l'ultimo acquisto di mercato. I nomi caldi sono Olusesi e Kapuadi.