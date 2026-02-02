Il Toro supera con merito il test contro il Lecce, ma deve fare ancora tanto lavoro per riconquistare i tifosi e costruire la propria identità, che dovrà essere lontana dagli ultimi posti della classifica.
rassegna stampa
Adams Ché e trascina il Toro, Petrachi vuole l’ultimo colpo: i temi granata sui giornali
Sull'edizione torinese del Corriere della Sera il gol di Adams non viene visto come un punto di arrivo, bensì come un punto di partenza. Adams è in forma, trascina i compagni e regala la vittoria a Baroni: "Segnare e vincere è stato importante per risollevare il morale della squadra dopo una settimana molto difficile", esulta lo scozzese. Capitan Zapata, al rientro da titolare, è invece andato a sbattere contro i guantoni di Falcone: "Gli ho detto che anche all’andata aveva fatto una bella parata sul mio tiro, bisogna accettare quando l’avversario è bravo".
"Vogliamo anche conquistare la fiducia della gente. È normale la loro arrabbiatura" si legge tra le pagine di La Stampa che riporta le parole di Duvan Zapata al termine dell'incontro. Insieme ad Adams anche lui è tornato protagonista, ricomponendo la coppia su cui Vanoli voleva puntare l'anno scorso. "Dobbiamo ripartire da qui sapendo che il margine di errore è sempre meno".
La Gazzetta dello Sport mette in luce anche le prestazioni dei neoacquisti, tutti utilizzati da Baroni nel corso della gara, Marianucci è addirittura già partito titolare. Tra le prestazioni viene elogiata anche quella di Nikola Vlasic, tuttocampista che ha messo a segno anche un ottimo assist di sinistro. Su Baroni: "Lancia Marianucci, punta su Zapata, ripresenta Maripan: mosse vincenti. Senza paura i nuovi tutti dentro: con coraggio nell’ora più delicata".
Anche su Tuttosport si parla della gara contro il Lecce, mettendo a fuoco non soltanto ciò che è avvenuto in campo, ma tra il pubblico. Sugli spalti non si è sentito il solito calore della tifoseria granata, bensì la sua assenza: "Curve vuote, tribuna con qualche presenza in più ma neanche troppe: solo nei Distinti si è potuta vedere qualche macchia di colore coprire il grigio dei seggiolini" scrive il quotidiano. I granata hanno superato l'importante test di ieri e ora la missione è doppia: allontanarsi ancora di più dalla zona retrocessione e riconquistare i tifosi. Intanto, Petrachi cerca l'ultimo acquisto di mercato. I nomi caldi sono Olusesi e Kapuadi.
