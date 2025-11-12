Affollamento a centrocampo e un Anjorin ritrovato: i temi granata sui giornali

Le notizie riguardanti il Torino FC sui quotidiani odierni

Andrea Croveri 12 novembre 2025 (modifica il 12 novembre 2025 | 11:44)

Baroni ha rimesso in moto la squadra al Filadelfia e sui quotidiani di oggi emerge chiara la curiosità: scoprire chi sia davvero Tino Anjorin e come si possa inserire in un centrocampo già pieno di opzioni.

Sul Corriere Torino la pausa Nazionali consente ad Anjorin di mettere benzina nelle gambe dopo un avvio di campionato non incoraggiante a causa di qualche intoppo di troppo. La coperta a centrocampo rimane ampia: "Baroni ha ben otto giocatori per tre posti. Un organico sovradimensionato, che potrebbe essere alleggerito con una cessione sul mercato di gennaio". La Stampa ricorda che il 23enne inglese sia stato il primo acquisto della sessione del mercato estivo. Il box to box ha la fiducia e il sostegno del mister e l'intenzione del club è stata sin da subito quella di puntarci, tenendo conto che non è nuovo a stop che lo tengono lontano dal campo: "L'anno scorso in Toscana ha saltato 13 partite, la maggior parte nella seconda fase della stagione".

La varietà e l'ampio numero di centrocampisti viene ripreso anche su La Gazzetta dello Sport. Anche qui si parla di Anjorin, entrato bene sul finale con la Juventus, facendo vedere sprazzi della sua qualità: "L’ingresso di Tino Anjorin nell’ultimo spicchio di partita ha aggiunto ulteriore peso offensivo al reparto" e ancora "Un reparto con Asllani in mezzo, Casadei e Anjorin ai suoi lati può offrire tantissimo nelle puntate verso l’area avversaria".

Oltre a un focus su Anjorin, per il Toro un neo-acquisto ritrovato e ancora da scoprire, Tuttosport dà uno sguardo sul prossimo mercato di gennaio. Non è nuovo il nome di Kapuadi, su cui il Toro sembra voler affondare per portare a Baroni un difensore in più in vista della Coppa d'Africa, considerando il già esiguo numero di pedine a disposizione del mister. In difesa, il più impegnato con la Nazionale sarà sicuramente Masina: il suo Marocco, oltre alla Coppa d'Africa, parteciperà anche alla spedizione Mondiali. Si aprono così altre opzioni per il mercato in entrata: Lucas Quintana del Cerro Porteno e Tobias Ramirez dell’Argentinos Junior, entrambi extracomunitari, ma il Torino ha ancora degli slot liberi.