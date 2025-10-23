Al Filadelfia Baroni ritrova i tifosi, ma perde Nkounkou: il Toro sui giornali

Anche sull’ edizione torinese del Corriere della Sera si dedica spazio al rapporto tra squadra e tifosi. Baroni si è fermato a parlare con loro al termine dell’allenamento: "Ci saranno sicuramente altri allenamenti a porte aperte, ora che il campo principale è nuovamente utilizzabile in seguito al rifacimento del manto erboso". Meno positiva invece la notizia riguardante Nkounkou, fermato da una distrazione all’adduttore lungo della coscia destra: out contro il Genoa, il mister spera di recuperarlo per la partita con il Bologna.

Tameze è protagonista nei paragrafi di Tuttosport. Il granata si è riscoperto un jolly prezioso, nonostante il contratto in scadenza. Le prossime partite e la volontà del giocatore saranno decisive per definire il rinnovo. Anche qui, spazio all’affetto dei tifosi presenti al Filadelfia, dove al termine dell’allenamento lo stadio si è stretto intorno alle parole di Luca Arata, centrocampista della Nazionale Amputati, che a 14 anni ha perso una gamba in un incidente: "Per me è un onore essere qui davanti a voi - ha detto - talmente amo questa maglia da avere avuto addosso una coperta del Toro a scaldarmi, mentre ero in coma. Ho una lettera per voi insieme a delle foto che raccontano il mio percorso. Vi seguo sempre dalla Curva, canto per voi… vi ringrazio"